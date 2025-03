Comment une marque moquée, traitée de simple ski militaire, s'est hissée au sommet du ski mondial. Voici le belle histoire de Stöckli, rendue possible grâce à Marco Odermatt et Alexis Monney.

1/6 Marco Odermatt remercie ses skis Stöckli après sa victoire en super-G à Crans-Montana dimanche. Photo: Getty Images

Marcel W. Perren

Pour l'entreprise Stöckli, le 23 février 2025 entrera dans l'histoire comme un dimanche en or: Marco Odermatt et Alexis Monney ont offert au fabricant de skis de Malters, dans le canton de Lucerne, son premier doublé lors d'une course de Coupe du monde masculine.

En 2012, Tina Maze et Victoria Rebensburg avaient réalisé le premier doublé Stöckli chez les femmes à l'occasion du géant de Saint-Moritz. A l'époque, la Slovène et l'Allemande étaient encadrées par le serviceman Chris Lödler, qui prépare les skis de Marco Odermatt avec le plus grand succès depuis 2016.

En tant qu'ancien directeur de course de Stöckli, l'actuel CEO de Swiss-Ski Walter Reusser se souvient de l'époque où personne ne croyait que les skis de Suisse centrale feraient un jour fureur dans les disciplines de vitesse. Dans les années 1990, trois skieurs Stöckli, Urs Kälin, Paul Accola et Marco Büchel, figuraient dans le top 10 du classement mondial du slalom géant. Alors, le patron de l'entreprise, Beni Stöckli, voulait également s'implanter en descente et en super-G. «Mais nous n'avons pas connu beaucoup de succès au cours des premières années. Alors, des skieurs de premier plan n'ont pas voulu ne serait-ce qu'essayer nos skis de vitesse, même en leur proposant de l'argent!», explique Walter Reusser.

L'ascension de Marco Odermatt a commencé avec Stöckli

Après les Jeux olympiques de 2006, outre le Glaronais Tobias Grünenfelder, seuls les Slovènes voulaient bien s'élancer sur les lattes lucernoises, qui faisaient sourire dans certains pays, eux qui étaient appelés les «skis militaires suisses». En 2007, Andrej Jermann a assuré la première victoire de Stöckli en descente à Garmisch.

Puis, en 2010, Marco Odermatt, alors âgé de 13 ans, a disputé sa première course de jeunes sur Stöckli. Et comme le père d'Alexis Monney, Louis, dirige une filiale Stöckli à Saint-Légier, le double médaillé des championnats du monde n'a jamais skié sur une autre marque. Et cela ne devrait pas changer à l'avenir. «Mes skis Stöckli fonctionnent parfaitement dans presque toutes les conditions de neige. Je ne changerais pas de marque de skis, même si un autre équipementier m'offrait plus d'argent», explique Alexis Monney. Si les skis autrefois dédaignés dévalent aujourd'hui les pistes comme des roquettes, c'est aussi grâce à l'ancien descendeur Marc Gisin. Le frère des championnes olympiques Dominique et Michelle Gisin est depuis deux ans le directeur de course de Stöckli.