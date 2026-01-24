Marco Odermatt entre dans l'histoire avec sa deuxième place dans la descente de Kitzbühel. Il en est désormais à 100 podiums en carrière! De quoi bien rempli également le porte-monnaie...

Ramona Bieri

100! Soit le nombre de podiums en Coupe du monde atteints par Marco Odermatt. Un chiffre rond, symbolique, et surtout impressionnant au vu de la vitesse à laquelle le Nidwaldien y est parvenu: 191 courses seulement. Un rendement exceptionnel.

Entre son premier et son 100e podium, 2513 jours se sont écoulés, soit un peu plus de six ans. À titre de comparaison, Henrik Kristoffersen, entré dans le club des cent six jours avant Marcco Odermatt, a eu besoin de 264 courses et de 4455 jours – plus de douze ans – pour atteindre la même marque.

Marco Odermatt n’est ainsi que le cinquième skieur à franchir cette barre magique en Coupe du monde. Avant lui, seuls Marc Girardelli (Luxembourg, 100 podiums), Marcel Hirscher (Autriche, 138) et Ingemar Stenmark (Suède, 155) avaient atteint des totaux à trois chiffres.

Chez les femmes, le cercle est encore plus sélectif et comprend six athlètes: Lara Gut-Behrami (101), Vreni Schneider 101), Renate Götschl (110), Annemarie Moser-Pröll (114), Lindsey Vonn (145) et Mikaela Shiffrin (164).

Quand il monte sur le podium, il gagne une fois sur deux

Ces podiums ont évidemment fait grimper le compte en banque de Marco Odermatt, d’autant plus que plus de la moitié sont des victoires. Un ratio que Kristoffersen ne peut pas égaler: le Norvégien ne s’est imposé «que» 33 fois sur ses 100 podiums.

Pour ses 53 victoires, Marco Odermatt a encaissé environ 2,65 millions de francs. Sa première victoire lui avait rapporté 45’000 francs. Cet hiver, chaque succès lui a valu environ 50’800 francs, à l’exception de certaines courses prestigieuses comme Kitzbühel, dotées de primes plus élevées. À noter que, contrairement aux saisons précédentes, la FIS verse désormais le prize money en euros et non plus en francs.

En additionnant l’ensemble des gains liés à ses podiums, Marco Odermatt atteint aujourd’hui environ 3,61 millions de francs. Rien que lors de l’hiver 2022/23, ses 22 podiums lui avaient rapporté 808’000 francs, avant qu’il n’établisse un record absolu à 941’200 francs sur la saison.

Cet hiver, il en est déjà à douze podiums, pour un gain d’environ 554’000 francs, et un total saisonnier avoisinant 588’000 francs. S’il prend le départ de toutes les courses prévues, il lui reste encore dix départs en Coupe du monde.

Ses chances de battre son propre record sont donc bien réelles.