La Suisse envoie seize jeunes skieurs et skieuses aux championnats du monde juniors à Narvik, en Norvège. Les plus grandes chances de médailles se trouvent chez les femmes, mais les hommes ont également des chances de podium.

Benjamin Gwerder

Cette année encore, Swiss-Ski espère briller aux championnats du monde juniors de ski alpin (du 5 au 15 mars à Narvik), compétition lors de laquelle Marco Odermatt avait remporté six médailles d’or. Pas moins de seize athlètes (nés entre 2005 et 2009) représenteront la Suisse. Après les excellentes performances de l’an dernier (Stefanie Grob et Jasmin Mathis avaient chacune décroché deux médailles), les attentes sont à nouveau élevées. Neuf femmes et sept hommes sélectionnés par Swiss-Ski seront présents sur place.

Plus d'atouts chez les femmes

Les plus grands espoirs de médailles helvétiques se trouvent cette fois chez les femmes. L’équipe est menée par Sue Piller. À seulement 20 ans, la Fribourgeoise possède déjà une expérience remarquable pour son âge. Elle a participé aux Jeux olympiques et s’est déjà faite une place en Coupe du monde de slalom géant. Avec une sixième place à Špindlerův Mlýn, elle a signé un résultat de premier plan cet hiver. À Narvik, elle fait donc partie des prétendantes à l’or en géant.

Dania Allenbach est elle aussi très bien placée dans cette discipline. La skieuse de 19 ans, originaire du Saanenland a marqué des points lors de ses deux premières apparitions en Coupe du monde et a convaincu en Coupe d’Europe, avec plusieurs podiums cette saison.

Anna Flatscher sera également très observée. À seulement 18 ans, elle fait partie des talents les plus prometteurs de la relève suisse. Au niveau FIS, elle a déjà remporté plusieurs courses en slalom et en géant cet hiver. Fille de l’ancienne championne du monde Sonja Nef et du directeur alpin de Swiss-Ski Hans Flatscher, elle possède en outre un solide héritage familial dans le ski.

Chez les femmes, la concurrence internationale viendra notamment de Suède. Cornelia Öhlund est considérée comme l’une des skieuses les plus talentueuses du monde. Elle a déjà fait ses débuts en Coupe du monde en 2022, y a signé plusieurs résultats dans le top 10 et a récemment découvert les Jeux olympiques à Cortina d'Ampezzo.

Chez les hommes, de nombreux outsiders

La situation est un peu différente chez les hommes. Aucun grand favori suisse ne se dégage, mais l’équipe compte plusieurs coureurs capables de viser un podium.

Dans les disciplines de vitesse, le principal espoir repose sur Sandro Manser. Le descendeur de 20 ans réalise une saison solide en Coupe d’Europe et est déjà monté plusieurs fois sur le podium, signant même une victoire. Il figure donc parmi les candidats crédibles à une médaille en descente. Robert Clarke, du ski-club Morgins (Valais), pourrait également créer la surprise.

Dans les disciplines techniques, plusieurs Suisses peuvent également viser les avant-postes. Les Valaisans Giuliano Fux et Aurelio Wyrsch, ainsi que le Gstaadois Jack Spencer (tous trois âgés de 20 ans) ont déjà montré leurs capacités sur le circuit FIS.

La concurrence la plus forte chez les hommes vient notamment d'Allemagne, d'Autriche et du Royaume-Uni. Des noms comme Benno Brandis (19 ans), Felix Rösle (21 ans), le spécialiste du slalom Asaja Sturm (19 ans) ou encore les trois frères Carrick-Smith figurent parmi les favoris les plus souvent cités. Les Norvégiens, qui courent à domicile, seront eux aussi particulièrement dangereux, surtout dans les disciplines techniques, exactement comme en Coupe du monde.



