Sofia Goggia en tête de l'entraînement à Val d'Isère

L'Italienne Sofia Goggia a signé le meilleur temps à l'entraînement en vue de la descente de Val d'Isère. La grande favorite, c'est elle!

Blick Sport

Sofia Goggia a signé le meilleur temps de l'entraînement de vendredi en vue de la descente de Val d'Isère. Elle avait également été la plus rapide la veille. L’Italienne devance Lindsey Vonn d’environ trois dixièmes. L’Allemande Kira Weidle-Winkelmann a certes fait mieux encore, mais elle a commis une faute de porte, tout comme sa compatriote Emma Aicher (49e).

La meilleure Suissesse est Malorie Blanc, 23e. La Valaisanne, qui a ouvert l’entraînement, concède près de 1’’70 à Sofia Goggia. Les autres Suissesses: 25e Delia Durrer (+2’’15), 33e Joana Hählen (+2’’72), 35e Jasmine Flury (+2’’76), 36e Priska Ming-Nufer (+2’’84), 38e Jasmina Suter (+2’’98), 48e Janine Schmitt (+5’’10).



