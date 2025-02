1/4 Bien que la descente de Crans-Montana ne soit pas taillée sur mesure pour Marco Odermatt, il se classe deuxième. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

C'est la 23e fois que Marco Odermatt termine une course de Coupe du monde à la deuxième place. C'est aussi la place d'honneur la plus précieuse dans la carrière du triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde. Pourquoi? C'est très simple: comme il n'y a pas de passage où la technique géniale du Nidwaldien peut s'exprimer sur cette descente de Crans-Montana, parsemée de nombreux virages glissants, même ses parents ne croyaient pas à une place sur le podium. Lors des deux entraînements, Marco Odermatt s'est classé 19e et 36e. Il a ensuite qualifié la piste Nationale de «descente la plus facile que j'ai jamais faite».

Et c'est pourquoi le skieur de 27 ans rayonne après ce résultat comme après une victoire: «Compte tenu des conditions particulières, j'ai réussi une course parfaite! Comme il n'y a pas de passage technique clé sur cette piste, j'ai dû skier accroupi. Au niveau des sensations, j'ai tout skié en squat à l'exception de trois portes».

Marco Odermatt porte ainsi son avance au classement général de la Coupe du monde à 400 points sur Henrik Kristoffersen. Si l'on considère que le spécialiste norvégien du géant et du slalom ne disputera plus que six courses cette saison, on peut parler d'une avance irrattrapable dans la lutte pour le grand globe de cristal. La lutte pour le petit globe de descente devrait être beaucoup plus passionnante. Marco Odermatt est certes en tête de ce classement, mais son avance sur Franjo von Allmen n'est que de 73 points avant les trois dernières courses.