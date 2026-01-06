Adelboden est confronté à une décision difficile après l'incendie tragique de Crans-Montana. «Il y aura certainement des courses différentes de celles des années précédentes», déclare le président du Conseil communal. Les fans, eux, sont divisés.

Benjamin Gwerder

Après l'incendie tragique de Crans-Montana, une question délicate se pose pour le petit monde du ski suisse: les festivités entourant les prochaines courses dans l'Oberland bernois sont-elles les bienvenues? La question est particulièrement sensible à Adelboden. Les courses de la Coupe du monde y auront lieu dès le week-end prochain, neuf jours seulement après la tragédie.

Le village de montagne bernois vit, comme Crans-Montana, fortement du tourisme. De plus, tout comme dans la station valaisanne, les courses de Coupe du monde attirent chaque année des milliers de fans. Normalement, il règne une ambiance très festive dans l'aire d'arrivée du Chuenisbärgli. Les amateurs de ski le savent: sous le chapiteau, on danse, on rit, on boit, on fête la vie.

Les politiques demandent l'annulation des festivités

Cette année aussi, on fera la fête. Mais de manière très différente, comme le révèle Christian Haueter, le directeur des courses d'Adelboden. «Nous communiquerons d'ici mercredi au plus tard comment nous allons réorganiser le programme-cadre. La planification n'est actuellement pas encore terminée. Nous voulons tenir compte de la situation grave et tragique», explique-t-il.

Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des moments de recueillement et qu'un lieu de silence sera créé sur le site de la Coupe du monde grâce à une chapelle. La pression sur les organisateurs est en tout cas grande. Selon les informations de Blick, Swiss-Ski, la fédération qui gère les courses, a été confrontée à des demandes du monde politique pour une annulation complète des festivités.

Le président du Conseil communal d'Adelboden, Willy Schranz, comprend la réticence de nombreuses personnes: «Il y aura très certainement des courses différentes de celles des années précédentes. On doit sentir une différence. Par exemple, il y aura certainement des changements dans le choix de la musique. Il faut penser chaque jour à ce qui s'est passé».

A Wengen aussi, on se pose la question

Une semaine plus tard, Wengen sera confronté à la même question avec les courses du Lauberhorn. Là aussi, aucune décision n'a encore été prise concernant les festivités. Christoph Leibundgut, responsable communication, explique: «A Wengen aussi, on est catastrophés par ce qui est arrivé. Mais nous ne pouvons pas encore dire si et comment nous ferons la fête. Dans le courant de la semaine, nous allons faire un état des lieux. La décision sera communiquée dans la foulée».

En attendant, la commune de Lauterbrunnen annonce des contrôles renforcés des établissements de restauration. Des interdictions ne sont pas possibles juridiquement, mais la responsabilité des exploitants est au centre des préoccupations.

Les lecteurs de Blick souhaitent une fête avec un programme réduit

La discussion se reflète également dans l'opinion publique. Dans un sondage réalisé par Blick lundi soir, 44% des personnes interrogées se prononcent en faveur de l'organisation des courses d'Adelboden avec des festivités réduites. 29% souhaitent supprimer complètement le programme de fête, 26% plaident malgré tout pour une fête du ski pleine et totale comme chaque année.



