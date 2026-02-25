DE
La Coupe du monde de retour!
Les Suissesses cherchent la successeure de Lara Gut-Behrami à Soldeu

C'est reparti pour la Coupe du monde de ski! Les spécialistes de vitesse ont rendez-vous à Andorre, où Malorie Blanc espère bien monter sur le podium pour succéder à une certaine Lara Gut-Behrami.
Les skieuses font leur retour en Coupe du monde à Soldeu, où Lara Gut-Behrami a décroché les trois derniers podiums suisses.
Alexander Hornstein

Alors que quatre Suissesses, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Malorie Blanc et Camille Rast, sont montées sur un podium en Coupe du monde cet hiver, seule la skieuse de Vétroz a quitté les Jeux olympiques de Milan et de Cortina avec une médaille dans ses bagages. Il est donc grand temps d'élever le niveau pour le reste de la délégation!

DateÉvénementHeure de départ
Mercredi 25 février1er entraînement descente11h
Jeudi 26 février2e entraînement descente11h
Vendredi 27 févrierDescente11h
Samedi 28 févrierSuper-G (remplacement de Zauchensee)10h15
Dimanche 1er marsSuper-G10h15

Malorie Blanc, seule Suissesse sur le podium jusqu'à présent

Si la Suisse est régulièrement montée sur la plus haute marche du podium des courses de vitesse féminines ces dernières années, notamment grâce à Lara Gut-Behrami, elle n'a occupé cette position qu'une seule fois cet hiver gr'âce à Malorie Blanc à Crans-Montana lors de la dernière descente avant les Jeux olympiques. La skieuse d'Ayent n'a cependant pas pu confirmer son exploit dans le nord de l'Italie.

Et c'est ainsi que la Valaisanne est la seule Suissesse dans le top 15 actuel des disciplines de vitesse (descente et super-G). Bien sûr, cette mauvaise passe est due en grande partie aux blessures de Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin et Corinne Suter, qui garantissaient des points les années précédentes. Mais la relève tarde tout de même à arriver.

Lara Gut-Behrami sera-t-elle remplacée à Soldeu?

Ce week-end, il y aura donc trois courses de vitesse à Soldeu, en Andorre. Le bilan suisse y fait état de six podiums en 14 courses, les trois derniers ayant été remportés par Lara Gut-Behrami, actuellement blessée. La Tessinoise, et tout le ski suisse avec elle, espère bien qu'une de ses coéquipières montera sur le podium.

