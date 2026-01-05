Marc Rochat connaît très bien le bar «Le Constellation», le Lausannois de 33 ans y ayant fêté plusieurs fois le Nouvel An par le passé. Il témoigne pour Blick de son inquiétude le matin du 1er janvier.

Deux stars de Swiss-Ski entretiennent un lien tout particulier avec Crans-Montana. Luca Aerni, originaire de la région bernoise, vit depuis quelques années avec sa compagne dans une commune voisine de la prestigieuse station du Haut-Valais. Marc Rochat, lui, a certes établi son domicile principal dans la région lausannoise, mais durant sa jeunesse, le spécialiste du slalom a passé presque tous ses week-ends et l’ensemble de ses vacances d’hiver dans la résidence secondaire de ses parents, à Crans.

À l’époque de sa fougue adolescente, Marc Rochat fréquentait régulièrement le bar «Le Constellation». «Je m’y sentais très bien. À l’époque, l’établissement était notamment connu pour ses tapis au look léopard assez marquant. Je pense y avoir fêté sept réveillons», se remémore Marc Rochat. Son dernier Nouvel An, le skieur de 33 ans — médaillé de bronze en combiné par équipe avec Stefan Rogentin lors des derniers Championnats du monde à Saalbach — l’a en revanche célébré à Zermatt, aux côtés de son épouse.

Des proches de Marc Rochat sur place

La veille du drame, Marc Rochat était toutefois repassé une dernière fois dans son ancien lieu de prédilection. «Nous étions au Constellation avec ma femme. Pas au bar du sous-sol, mais dans la véranda. Nous y avons simplement bu un thé.» Le choc a donc été immense lorsqu’il a appris, le jour de l’An, que l’établissement avait été ravagé par un incendie. Marc Rochat s’est alors particulièrement inquiété pour plusieurs jeunes d’une école privée de Crans-Montana.

«Je suis ambassadeur de l’école privée Le Régent. Certains élèves me considèrent un peu comme un grand frère et j’ai déjà passé des journées de ski avec eux. L’un d’eux porte, comme mon fils, le prénom très rare de Lupo. Comme j'imaginais que Lupo avait pu se rendre avec quelques copains à la fête de la Saint-Sylvestre au Constellation, j’étais extrêmement inquiet.»

Effectivement, le 31 décembre, Lupo et ses amis étaient présents à cette soirée qui a viré au drame une heure et demie après minuit. Les garçons de l’école privée ont toutefois pu s’extraire à temps du bâtiment en feu. «Après avoir été évacué, Lupo a même accordé une interview à la chaîne d’information américaine CNN», précise Marc Rochat.

Un hommage envisagé au départ de la prochaine course

Contrairement à son coéquipier, Luca Aerni ne connaissait le Constellation que de l’extérieur. «Je suis passé un nombre incalculable de fois devant cet établissement, mais je ne m’y suis jamais arrêté», souligne le champion du monde de combiné 2017. L’événement n’en a pas moins assombri son passage à la nouvelle année.

«J’ai passé le réveillon à Anzère. En apprenant le matin la nouvelle de la tragédie survenue dans le village voisin, j’ai immédiatement pensé à des connaissances du club de golf de Crans-Montana. Je craignais que l’un ou l’autre ait été sur place. Heureusement, ce n’était pas le cas.»

Il n’est toutefois pas exclu que les slalomeurs suisses rendent hommage aux victimes dès la semaine prochaine. «Lors de la prochaine réunion d’équipe, je proposerai que nous demandions l’autorisation de prendre le départ de la Coupe du monde de Madonna di Campiglio avec un signe de deuil, en mémoire des victimes de Crans-Montana», confie Marc Rochat.



