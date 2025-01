1/5 Marco Odermatt ne s'est pas senti à l'aise lors de la première manche du géant au Chuenisbärgli. Justin Murisier l'a beaucoup aidé. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Dans les moments particulièrement difficiles, Marco Odermatt (27 ans) sort souvent le joker Justin Murisier. Aux Jeux olympiques de 2022, le Nidwaldien était au bord du désespoir après une septième place en descente et un échec en super-G, jusqu'à ce qu'il reçoive l'input décisif de son compagnon de chambre Justin Murisier (32 ans) après la première manche de slalom géant: «Marco, tu dois changer de skis et de fixations».

Résultat de ce changement: Marco Odermatt a décroché l'or à Pékin grâce à une deuxième manche exceptionnelle. A mi-parcours du géant de ce dimanche au Chuenisbärgli, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a de nouveau eu besoin des conseils du Valaisan. Pourquoi? Le tenant du titre n'occupait «que» la troisième place après la première manche et accusait un retard de 34 centièmes sur le leader Loïc Meillard (28 ans). «Je ne me suis pas senti à l'aise dès la première porte. J'ai certes réussi à limiter les dégâts. Mais j'étais conscient que je devais changer quelque chose en ce qui concerne le réglage du matériel en vue de la deuxième manche».

«Marco, tu as trop d'adhérence!»

Comme Justin Murisier, vainqueur de la descente de Beaver Creek, a déclaré forfait pour Adelboden afin de se préparer au mieux à la semaine de vitesse au Lauberhorn, il observe le slalom géant le plus prestigieux du monde depuis son canapé, chez lui au Val de Bagnes en Valais. C'est là que, peu après 12h, le skieur de 32 ans reçoit par Whatsapp une demande de son copain Marco: «D'après toi, est-ce que j'avais trop ou pas assez d'adhérence lors de la première manche?» Réponse de Justin Murisier: «Clairement trop!» Marco Odermatt fait désamorcer ses fusées Stöckli par son remarquable serviceman Chris Lödler et déclare: «Justin ne s'est jamais trompé jusqu'à présent, son évaluation me donne vraiment un bon sentiment».

C'est donc avec une grande confiance en lui que le skieur de 27 ans a attaqué l'après-midi. Jusqu'à l'entrée de la pente d'arrivée, il réussit une course impeccable. Mais c'est à ce moment-là que la situation se gâte: Marco Odermatt vacille fortement, mais parvient à éviter sa troisième élimination de l'hiver au dernier moment. «J'étais déjà en train de penser à la prochaine section du parcours. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon ski. Dans cette situation, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être resté en course».

Environ deux minutes après que Marco Odermatt ne prenne la tête de la course devant l'Italien Luca de Aliprandini, Henrik Kristoffersen a moins de chance - le Norvégien est éliminé dès la première section du parcours. Mais que fait Loïc Meillard? Jusqu'au dernier temps intermédiaire, le Valaisan a toujours trois dixièmes d'avance. Dans l'aire d'arrivée, Marco Odermatt commence à se contenter de la deuxième place. «En raison de mon erreur avant la pente d'arrivée, j'étais presque sûr que Loïc allait remporter la victoire».

La réaction extraordinaire

Mais à l'arrivée, Loïc Meillard est à deux dixièmes derrière, Marco Odermatt remporte donc le slalom géant du Chuenisbärgli pour la quatrième fois consécutive, ce qui est synonyme de 42e victoire en Coupe du monde. Pourtant, il ne célèbre pas de manière exubérante, du moins dans un premier temps. «Je me suis retenu d'exulter, par respect pour Loïc», explique le Nidwaldien. Mais lors de la cérémonie officielle de remise des prix, plus rien ne les arrête, Marco Odermatt et Loïc Meillard fêtent ce nouveau doublé suisse avec l'inévitable douche de champagne. Il est fort possible que Marco Odermatt trinque également avec Justin Murisier lundi soir à son arrivée à Wengen, en remerciement d'un nouveau conseil gagnant.