Chutes, douleurs, abandons! Il y a un an, les courses de vitesse à Cortina ont tourné au chaos, notamment pour les Suissesses. Ont-elles peur d'y retourner cette semaine? Etonnamment, la réponse est... non!

1/8 Les courses de Cortina 2024 ont été marquées par de graves chutes (ici celle d'Isabella Wright) et plusieurs blessures. Photo: Getty Images

Mathias Germann

Roland Platzer travaille chez Swiss-Ski depuis 2004. «Mais je n'ai encore jamais vécu quelque chose comme l'année dernière à Cortina. Et j'espère que cela ne se reproduira plus jamais», explique l'entraîneur de vitesse des Suissesses. A l'époque, il avait perdu plusieurs athlètes en l'espace de quelques jours.

La facture brutale d'un week-end de ski noir: Corinne Suter, déchirure du ligament croisé et lésion du ménisque. Joana Hählen, déchirure du ligament croisé. Priska Ming-Nufer, coup du lapin. Michelle Gisin, violentes contusions au tibia.

Au total, plus de 30 skieuses se sont envolées, même des stars comme Mikaela Shiffrin et Federica Brignone ont chuté. A la fin, Lara Gut-Behrami a déclaré: «Je suis contente d'être encore entière».

«C'est particulièrement dur»

Désormais, la Coupe du monde de ski est de retour sur l'Olimpia delle Tofane. Et avec elle, toutes les Suissesses qui s'étaient blessées à l'époque. «Des chutes, il y en a toujours dans notre sport. Mais lorsque cela touche des coéquipières aussi proches, c'est particulièrement dur. L'une après l'autre, elles se sont blessées - c'était vraiment grave», se souvient Priska Ming-Nufer.

Elle et ses coéquipières sont conscientes du défi, mais aussi convaincues de pouvoir le relever. Joana Hählen explique qu'elle n'est pas tombée, mais assure que cela travaille mentalement.

Plus de temps avant l'ancien virage de la chute

Deux facteurs devraient aider les Suissesses à Cortina. Premièrement, les prévisionnistes météo promettent un soleil radieux du premier jour d'entraînement au dernier jour de course. La visibilité sera donc parfaite.

Deuxièmement, les organisateurs ont tiré les leçons des courses chaotiques. «Le saut avant le virage Delta, où beaucoup sont tombése, a été construit plus en arrière. Les coureuses ont ainsi un peu plus de temps et ne devraient pas se retrouver dans le filet à la moindre erreur», explique Stefan Abplanalp, expert de la SRF.

Le Bernois rapporte que les essais des ouvreuses de mercredi se sont déroulés avec succès. «Le retour pour les skieuses qui se sont blessées ici est certainement un défi. D'un autre côté, ce parcours est tellement cool que tout le monde l'aime probablement encore».