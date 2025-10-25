Lara Gut-Behrami sur le podium à Sölden

À Sölden, Lara Gut-Behrami monte pour la 101e fois de sa carrière sur un podium de Coupe du monde. La Tessinoise a terminé troisième du géant de Sölden, remporté par l'Autrichienne Julia Scheib.

Lara Gut-Behrami monte sur le podium à Sölden. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Lara Gut-Behrami s'est parfaitement rattrapée. Cinquième à l'issue de la première manche du géant de Sölden, la Tessinoise a réalisé une magnifique performance sur le deuxième tracé pour remonter à la troisième place. Cette course d'ouverture de la saison est donc l'occasion pour elle d'égaler le record suisse de Vreni Schneider, montée à 101 reprises sur le podium en Coupe du monde.

Par contre, la skieuse de Comano n'a eu aucune chance face à Julia Scheib et Paula Moltzan. L'Autrichienne, auteure d'une excellente première manche, a confirmé et n'a pas tremblé. Elle décroche sa première victoire en Coupe du monde, sur ses terres, devant l'Américaine (+0"58) et donc, Lara Gut-Behrami (+1"11). On peut également noter la belle quatrième place de Mikaela Shiffrin pour son retour, après une dernière saison tronquée.

Les autres Suissesses engagées dans la deuxième manche ont eu un peu plus de peine. Si Camille Rast a réalisé une performance correcte (15e), Vanessa Kasper (29e) et Wendy Holdener (30e) ont déçu.