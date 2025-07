Il avait déjà été blessé à cause de son chat

1/6 Pour l'instant, Pascal Müller ne peut pas remonter sur ses skis. Le spécialiste du combiné nordique doit faire une pause forcée. Photo: Pius Koller

Nicola Abt

Pascal Müller doit répéter l’histoire à ses interlocuteurs tant elle semble improbable. «Ce n’est malheureusement pas une blague», glisse au téléphone le spécialiste suisse du combiné nordique. Une fois encore, un animal est impliqué dans une blessure qui l’oblige à passer sur le billard. Et cela, alors qu’il prépare la saison la plus importante de sa carrière.

Objectif affiché pour le Glaronais: une qualification pour les Jeux olympiques de 2026 en Italie. Mais sur la route de ce rêve, un nouvel imprévu s’est glissé. Pascal Müller en a vu d’autres, à l’automne dernier, il s’était déjà déchiré le ménisque interne du genou.

Un chat, puis un poisson

À l’époque, la blessure s’était produite dans un contexte tout aussi insolite: alors qu’il emmenait son chat chez le vétérinaire, après avoir réalisé le meilleur été de sa carrière. Trois mois plus tard, il participait pourtant déjà aux championnats du monde. Un retour éclair qui avait surpris même les médecins. Aujourd’hui, il espère répéter cet exploit.

Mais cette fois, c’est lors d’une sortie de pêche avec sa petite amie que tout a dérapé. «En voulant remettre un petit poisson à l’eau, je me suis retourné, et j’ai tout de suite senti que quelque chose n’allait pas», raconte Pascal Müller. Il ne parvenait plus à tendre complètement sa jambe, celle qui avait été opérée l’hiver dernier.

Les jours précédents, il ressentait déjà de légères douleurs après avoir pris un coup au genou lors d’un saut à ski. Il ne se sentait plus totalement stable. Le mouvement effectué en pêchant a donc été de trop: la suture du ménisque, réalisée l’automne passé, n’a pas tenu. «Sentir que quelque chose n’allait pas m’a vraiment énervé. J’aurais pu pleurer», confie-t-il.

Objectif: retour en août

Mardi, Pascal Müller a été opéré. Les médecins ont dû retirer une partie du ménisque. Mais malgré ce nouveau coup dur, le Glaronais ne se laisse pas abattre. «Je dois faire une pause de quelques jours, puis je pourrai déjà recommencer à m’entraîner légèrement. C’est une bonne chose», assure-t-il.

Il vise désormais un retour à la compétition pour le début du Grand Prix d’été, en août. Et garde en ligne de mire son rêve olympique: Milan-Cortina 2026.