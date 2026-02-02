Lindsey Vonn: «Les grosses fesses seront toujours à la mode»

Dans une interview accordée à «Bild», Lindsey Vonn, qui a chuté vendredi à Crans-Montana, a expliqué pourquoi elle a dû prendre récemment cinq kilos. L'Américaine sait que le succès aux Jeux olympiques est à ce prix.

Blick Sport

Lindsey Vonn n’est pas revenue uniquement pour faire plaisir à ses sponsors et à ses nombreux fans. L'Américaine n'est pas non plus de retour sur les lattes pour une tournée nostalgique avec des résultats médiocres. À 41 ans, la star américaine du ski alpin a un objectif en tête: les Jeux olympiques de Milan-Cortina dans une dizaine de jours. Et elle vise le haut du podium, malgré sa chute à Crans-Montana qui vient jeter un flou sur ses ambitions.

Son retour annoncé il y a quelques mois avait déjà fait du bruit. Mais désormais, la «speed queen» remet une pièce dans la machine avec une déclaration qui sent le défi lancé à tout le circuit: son âge et son poids seraient des avantages, pas des handicaps.

Cinq kilos de plus

«Je veux montrer aux gens qu’être plus âgée n’est pas un désavantage, affirme-t-elle dans une interview accordée à «People» et relayée par «Bild». Je connais très bien ces pistes et j'ai beaucoup d'expérience. Si je suis la plus vieille? C'est comme ça!»

Et elle ne s’arrête pas là. Lindsey Vonn explique avoir pris de la masse musculaire — et donc du poids — parce que le ski de vitesse n’est pas un concours de silhouette. Au total, ce sont cinq kilors de plus qui lui permettent de fuser sur les pistes.. «Le ski de compétition est un sport de gravité. J’ai besoin de cette masse. Plus je pèse lourd, plus je suis rapide», résume-t-elle de manière finalement assez logique.

«J'ai travaillé dur»

Comprendre: dans une discipline où chaque centième se joue sur l’inertie, la stabilité et la puissance, Lindsey Vonn revendique un corps taillé pour performer et aller vite. Très vite. Elle raconte même avoir dû «reprendre du poids» après en avoir perdu en raison du stress lié à son retour à la compétition. «J'ai travaillé dur pour revenir à ce poids de forme. Et surtout, je sais que les grosses fesses seront toujours à la mode», a-t-elle ironisé.

L'Américaine a conclu sur un message fort: «Il faut être fier de son corps et de tout ce qu'il peut faire pour vous. Je voulais revenir en étant aussi forte qu'avant et je crois que je suis même devenue plus forte.» Ses concurrentes sur les pistes de Cortina sont prévenues. Lindsey Vonn a encore faim de victoire. Si elle est rétablie à temps bien sûr.