Un descendeur autrichien à la retraite fusille la fédération

1/5 Christopher Neumayer s'en prend durement à la Fédération autrichienne. Photo: Sven Thomann

Lino Dieterle

L'Autriche, fière nation du ski, a connu un hiver décevant. C'est surtout en descente que l'équipe dirigée par l'entraîneur en chef Marko Pfeifer n'a pas pu répondre aux attentes. Même Christopher Neumayer (33 ans), qui a depuis pris sa retraite, n'a pas été en mesure de créer de bonnes surprises, à l'exception d'une 21e place à Kitzbühel. Quelques semaines après avoir mis un terme à sa carrière, le descendeur règle ses comptes avec la Fédération autrichienne de ski et ses entraîneurs.

«La décision de mettre un terme à ma carrière a été plus ou moins prise à ma place», déclare Christopher Neumayer dans le journal «Salzburger Nachrichten» à propos de sa retraite. «Lorsque je n'ai pas été sélectionné pour la dernière course de la Coupe du monde, la porte était fermée». Il a tout donné une dernière fois, mais n'a malheureusement pas pu faire abstraction de «tout ce qui l'entourait».

Ce que Christopher Neumayer veut dire par là: en janvier 2024, il avait déjà annoncé une première fois sa retraite, avant de faire marche arrière et de vouloir recommencer la saison dernière. Mais à l'exception d'une 21e place à Kitzbühel, où il avait obtenu son meilleur résultat en Coupe du monde un an plus tôt en terminant 12e, l'Autrichien a toujours manqué les points.

Plusieurs reproches à la fédération - l'entraîneur le contredit

Au cours de la saison, il a rapidement eu le sentiment qu'on ne voulait plus de lui et reproche entre autres à l'équipe d'entraîneurs de ne pas avoir respecté les accords passés. Il s'est également disputé avec l'entraîneur en chef Marko Pfeifer. «J'ai remarqué que je me heurtais à un mur. Il m'a manqué la confiance qui, en particulier en descente, doit être présente à 100% pour être performant», critique le skieur, ajoutant que personne ne se remet en question au sein de la fédération. «Et pourtant, les choses ne va pas en s'améliorant».

Marko Pfeifer voit bien sûr les choses différemment. «Il n'y a jamais eu de dispute, mais des critères clairs pour la qualification, lors de laquelle Christopher était tout simplement nettement plus lent que les autres. Il était très loin de ce à quoi il pouvait prétendre». Probablement à peu près autant que l'ensemble de l'équipe autrichienne de descente est restée en dessous de ses exigences l'hiver dernier...