La star valaisanne Camille Rast réalise son rêve d'enfant en organisant une course tout près de chez elle, à Zinal, avec 400 participants, âgés de 4 à... 93 ans! Blick y était, bien sûr.

La championne du monde Camille Rast invite ses fans à une grande fête du ski à Zinal

La championne du monde Camille Rast invite ses fans à une grande fête du ski à Zinal

Mathias Germann et Benjamin Soland

Camille Rast (26 ans) se tient dans le portillon de départ, sur le glacier de Rettenbach. La scène se passe en octobre 2025 et fait office de lever de rideau sur la saison. La Valaisanne est encore loin d’imaginer ce qui l’attend: huit podiums en Coupe du monde, une première victoire en géant, puis une médaille d’argent olympique en slalom.

Six mois plus tard, elle est toujours sur les skis. Malgré le printemps qui s’installe, malgré les fleurs déjà visibles.

1:37 Camille Rast enthousiaste: «C'est un rêve pour moi d'organiser ma propre course»

Cette fois, le décor a changé. Direction le Valais, à Zinal. Autour d’elle, 400 passionnés de ski, âgés de 4 à 93 ans, se sont donné rendez-vous. «Enfant, j’adorais ces courses combinées: slalom, géant, sauts, passages de skicross… C’était un plaisir immense. Pouvoir transmettre aujourd’hui cette joie, c’est quelque chose de génial.»

La championne du monde de slalom organise pour la troisième fois le «Camille Rast Trophy». Elle a clôturé les inscriptions il y a un mois - l'intérêt a dépassé les attentes. Ceux qui y participent profitent de la journée au restaurant de montagne Sorebois: ski, raclette, saucisses, soleil, neige, musique. Une fin de saison parfaite.

Quatre parcours sont prêts, pour tous les niveaux. «Nous mesurons les temps et tenons des classements. Mais ce n'est pas une question de centièmes, mais de plaisir. Quand les gens rient et que les yeux des enfants brillent, cela me réjouit moi-même».

La troupe de cuisiniers «Rastatouille»

Alors que l'ex-entraîneur Patrice Morisod prépare les pistes à 9h, Camille Rast signe des autographes depuis 8h. Elle pose pour des selfies, discute, signe. La file d'attente ne s'interrompt pas. «Quand j'étais petite, je voyais les stars de la Coupe du monde. C'est ce que je voulais faire. Et je rêvais d'organiser ma propre course». Le rêve est réalisé. «Une telle fête, c'est magnifique. En saison, il me manque du temps pour les enfants. Maintenant j'en ai».

Les courses commencent à 10h. Quatre parcours, quatre couleurs: Jaune, Vert, Bleu, Rouge - du plus facile au plus exigeant. Gaby Torche, 93 ans, franchit la ligne d'arrivée tranquillement et en toute sécurité. «J'habite à Grimentz, juste à côté. Bien sûr que je participe. Camille est une skieuse et une personne formidable». Peu après arrive Marius Willemin - il a 89 ans de moins et rate une porte avant l'arrivée. Peu importe: il reçoit quand même une médaille.

La fête prend son envol. Abeilles, super-héros, princesses, dinosaures, palmiers et cow-boys dévalent les pistes. Les meilleurs costumes sont récompensés. Certaines filles portent des toques de cuisinier, des tabliers et des rats en peluche. Leur équipe s'appelle «Rastatouille» - un clin d'œil au film de Disney.

Camille Rast aura-t-elle un jour une course en Valais?

La journée à Zinal est longue, mais belle. Pas de stress, juste du plaisir. Et la question demeure: L'endroit est-il propice à des courses de Coupe du monde?

La Coupe d'Europe s'invite ici depuis des années. «Nous y pensons», dit un responsable. Peut-être une piste plus loin, à Grimentz. «Là-bas, c'est plus raide. Un géant et un slalom seraient possibles». Pour l'instant, c'est de la musique d'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle course à domicile plairait à Camille Rast.