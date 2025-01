Coup dur pour Wendy Holdener! Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Zrinka Ljutic s'est imposée avec brio avec lors du slalom de Courchevel. La Croate de 21 ans a dominé la course et décroché sa troisième victoire en Coupe du monde. Pour la troisième fois, elle a converti une avance à mi-parcours en succès final. Mais cette fois-ci, elle l'a fait avec Mikaela Shiffrin au départ. Derrière elle, Sara Hector et Lena Dürr complètent le podium.

L’ambiance tendue ne vient pas tant de l’élimination de Wendy Holdener que d’une interview accordée à la SRF. Lorsqu’on lui demande si elle garde un mauvais souvenir de Courchevel/Méribel après sa médaille d’or manquée aux Mondiaux il y a deux ans, la Suissesse répond sèchement: «Je trouve ça vraiment nul. Méribel est top pour moi, Courchevel aussi. Ce n’est pas parce qu’on sort une fois que c’est un mauvais endroit.» Elle est tellement agacée que la journaliste de la SRF, Flurina Janutin, finit par s’excuser pour sa question…

Wendy Holdener ajoute: «Triste n’est pas le bon mot, j’ai la rage. J’ai tout donné. J’ai mis de l’engagement, il y avait quelques traces et d’un coup, tu es dehors et tu ne comprends pas. C’est exactement comme ça que je voulais aborder la course. Bien sûr, je ne voulais pas faire cette erreur. Mais dans l’ensemble, j’ai bien skié. Maintenant, je rentre à la maison. La vie, ce n’est pas que le ski, ce n’est pas si grave.»

Les deux Valaisannes ont été meilleures en deuxième manche

Lors de la première manche, Camille Rast peine à trouver le rythme et accuse un retard de 1’’49. «J’aurais pu pousser davantage. Je n’ai pas trouvé mon rythme. Ça s’est mieux passé ensuite, j’ai pris un peu plus de plaisir, même si le tracé était compliqué», confie-t-elle au micro de la SRF. Elle corrige en effet le tir lors de la deuxième manche en réalisant une belle performance qui la propulse en tête provisoire. Grâce à cet effort, elle gagne cinq places et termine cinquième, meilleure Suissesse du jour, à seulement 18 centièmes du podium.

Mélanie Meillard, elle, ne mâche pas ses mots après sa première manche: «C’était tout simplement de la merde», lâche-t-elle à la SRF. Malgré tout, elle passe aisément en seconde manche en 15e position. Portée par une bonne dose de frustration, elle signe une manche impressionnante… jusqu’à une erreur juste avant l’arrivée qui la ralentit brutalement. Malgré ce coup dur, elle prend les commandes de la course avec près d’une demi-seconde d’avance. Rapidement dépassée, elle s’accroche tout de même à la deuxième place provisoire et grimpe finalement jusqu’au septième rang. «J’ai trouvé la réponse. Dès le départ, j’ai pu attaquer et skier comme je le voulais. Je suis très satisfaite. Mon erreur en bas est vraiment dommage, j’aurais pu gagner encore plus de places. Mais je préfère ça plutôt que de mal skier comme en première manche.»