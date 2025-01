Loïc Meillard a vécu les moments les plus compliqués traversés par sa sœur Mélanie. Aujourd'hui, il se réjouit que tout aille enfin bien pour elle. Et il révèle le rêve qu'ils poursuivent ensemble. Et qui pourrait se réaliser très bientôt.

1/6 Elle n'est pas encore montée sur le podium cet hiver, mais elle s'améliore de course en course: Mélanie Meillard. Photo: PierMarco Tacca

Mathias Germann

La plus grande skieuse de tous les temps fait son retour en Coupe du monde. La plus grande? Bien sûr, il s'agit de Mikaela Shiffrin! L'Américaine s'est remise de sa blessure au ventre et fera son retour à Courchevel (France). Tous les regards seront tournés vers celle qui a remporté 99 (!) courses de Coupe du monde. Il n'est toutefois pas certain que Mikaela Shiffrin puisse encore se mêler à la course au globe de cristal lors des quatre slaloms restants. Elle a 205 points de retard sur la Valaisanne Camille Rast. La deuxième est Wendy Holdener - la Schwytzoise a 60 points de retard.

Depuis Vreni Schneider en 1995, aucune Suissesse n'a réussi à remporter la Coupe du monde de slalom. Camille Rast et Wendy Holdener ont de bonnes chances de mettre fin à cette disette de 30 ans. Dans ce contexte, la superbe saison de Mélanie Meillard passe presque inaperçue.

La Valaisanne née à Neuchâtel a perdu plusieurs années à cause de blessures, beaucoup l'avaient déjà oubliée. Mais aujourd'hui, Mélanie Meillard brille. «Je suis enfin libre dans ma tête. Parfois, ça ne marche pas - mais dans ce cas le problème n'est pas que je suis bloquée mentalement ou que j'ai peur, mais simplement que j'ai mal skié», dit-elle.

Feront-ils la fête ensemble à Saalbach?

Mélanie Meillard s'est classée dans le top 10 lors des six slaloms de l'hiver et elle a terminé trois fois cinquième. Il ne lui manque pas grand-chose pour atteindre l'élite mondiale. Son frère Loïc, l'un des meilleurs techniciens du monde du ski, l'encourage: «Je suis très fier de Mélanie, car j'ai vécu tous ses bas. Cela me fait plaisir de la voir skier ainsi».

Le frère et la sœur actuellement les plus célèbres de la Suisse du ski ont un rêve commun. Loïc Meillard le révèle: «Gagner un globe de cristal en Coupe du monde le même hiver. Ou une médaille aux championnats du monde. Ce serait génial de partager une telle expérience». Qui sait, peut-être que ce rêve se réalisera lors des Championnats du monde de Saalbach (Autriche) d'ici quelques jours.