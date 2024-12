1/4 Quelle journée suisse à Killington! Camille Rast (à gauche) gagne devant Wendy Holdener. Mélanie Meillard (à droite) se classe cinquième. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Une future superstar est-elle née en ce dimanche glacial sur la piste «Superstar»? Il est bien trop tôt pour l'affirmer. Mais ce que Camille Rast fait apparaître comme par magie dans la neige - ou plutôt sur la glace - sur la pente de Killington laisse tout le monde bouche bée. Cette envie d'attaquer! Cette technique! Cette décontraction! Après des années de douleur, la Valaisanne de 25 ans est récompensée avec ca première victoire en Coupe du monde. «C'est fou! Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement heureuse», dit-elle.

La victoire de Camille Rast est une petite surprise, mais pas une sensation, loin de là. Déjà lorsque Blick lui a rendu visite à Auvernier, au bord du lac de Neuchâtel, quelques semaines avant le début de la saison, lors de son entraînement de condition physique, elle débordait d'énergie et de joie. Même lorsque le coach Florian Lorimier lui a fait porter 175 kilos d'haltères. «J'ai fait mon premier départ en Coupe du monde il y a sept ans. Mais les gens oublient que j'en ai pratiquement perdu trois. Si on les enlevait, je n'aurais pas 25 ans, mais 22», avait-elle dit à cette occasion.

Ce qu'elle voulait dire? Très tôt dans sa carrière, Camille Rast a souffert de la mononucléose infectieuse, a dû lutter contre la dépression, s'est déchiré le ligament croisé et est tombée malade à plusieurs reprises. Mais elle n'a pas abandonné. «Maintenant, pour la première fois, je suis vraiment en bonne santé», expliquait-elle alors.

Camille Rast est en tête du classement général de la Coupe du monde

Depuis quelques semaines, Camille Rast montre l’étendue de son talent. Douzième, cinquième, troisième, troisième, première: tels sont ses résultats cette saison à Sölden. Désormais en tête du classement général de la Coupe du monde et du slalom, la Valaisanne savoure l’instant. «Wow, je n’arrive pas à y croire. Je ne m’attendais pas à ça. Ce soir, on va passer un moment incroyable, c’est sûr!», s’est-elle réjouie.

L’équipe de Swiss-Ski peut également exulter grâce à un exploit historique. Wendy Holdener termine deuxième, offrant à la Suisse son premier doublé en slalom depuis 28 ans (Sonja Nef et Marlies Oester en 1995). De retour après une année d’absence due à une blessure, Wendy Holdener retrouve une place qu’elle connaît bien: son 36e podium en Coupe du monde. Auteure d’une superbe remontée de la 9e à la 2e place lors de la deuxième manche, elle s’enthousiasme: «J’ai mis tout mon cœur sur la piste.» Sur un tracé signé par son coach Jörg Roten, elle réalise le meilleur temps. «C’est vraiment génial.»

Les grincheux objecteront que tout cela n'a été possible qu'en l'absence de Mikaela Shiffrin (29 ans, Etats-Unis). Peut-être. Mais les Suissesses, chez qui Mélanie Meillard (cinquième) et Aline Höpli (quinzième) ont également brillé, n'y peuvent rien. Samedi, Mikaela Shiffrin a été blessée au ventre lors de sa chute. On ne sait pas quand elle pourra revenir.