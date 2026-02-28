Deux podiums en vingt-quatre heures - Corinne Suter ne s'y attendait pas. En montant sur le podium du super-G ce samedi, elle s'est surprise elle-même. La Valaisanne Malorie Blanc prend elle une encourageante onzième place.

Corinne Suter a été la première surprise par son podium en super-G

Ramona Bieri

Corinne Suter a enfin libéré les descendeuses suisses en s’imposant vendredi en Andorre et en offrant à l’équipe de vitesse son premier podium de l’hiver. Vingt-quatre heures plus tard, la Schwytzoise de 31 ans a remis ça. En super-G à Soldeu, la victoire lui échappe, c'est vrai, mais elle monte à nouveau sur la boîte grâce à une solide troisième place.

«Pour être honnête, je ne m’y attendais pas», confie-t-elle au micro de la télévision alémanique. Jusqu’ici, son hiver en super-G n’avait rien d’enthousiasmant. Mais la championne olympique a progressivement élevé son niveau. Après des 24e et 23e places en Coupe du monde, elle avait déjà montré des signes encourageants avec une 11e place aux Jeux olympiques. Cette fois, elle concrétise. Treize mois qu’elle n’avait plus goûté au podium — treize mois marqués par un travail acharné en vue de l’hiver olympique et freinés par une chute à l’entraînement juste avant le début de la saison.

La confiance retrouvée

Depuis son retour, Corinne Suter semblait parfois sur la retenue en course. Rien de tel en Andorre. Déjà performante à l’entraînement, elle a su transférer cette dynamique en compétition.

«Je ne skie pas différemment depuis ma blessure. Mais la confiance est revenue et je n’ai plus de douleurs», explique-t-elle. Forcément, cela change tout. Elle avoue tout de même avoir été surprise par sa performance, d’autant qu’elle s’élançait avec le dossard numéro 1 — «un défi» qu’elle estime avoir relevé avec brio. Seules l’Allemande Emma Aicher et la Néo-Zélandaise Alice Robinson se montrent plus rapides.

Deux podiums en vingt-quatre heures, ce n’est pas inédit pour la Schwytzoise. Elle a déjà réussi pareille performance à quatre reprises en Coupe du monde, signant même à trois reprises un triplé en un week-end. Dimanche, lors du deuxième super-G de Soldeu, elle aura l’occasion de récidiver. «La course repart de zéro et tout le monde veut gagner. Il faudra à nouveau bien skier», prévient-elle.

Des points importants pour Stefania Grob

Derrière elle, les Suissesses se battent pour les miettes. Malorie Blanc manque de peu le top 10 avec une 11e place encourageante. Stefanie Grob, 26e, est la seule autre Helvète dans le top 30 — un résultat important, puisqu’elle inscrit ainsi ses premiers points en Coupe du monde.

Daria Zurlinden, 34e, échoue à environ sept dixièmes des points, juste derrière Jasmin Mathis. Delia Durrer, Joana Hählen et Jasmina Suter sont éliminées. Janine Schmitt et Priska Ming-Nufer, touchée au genou vendredi, renoncent à prendre le départ.

La lourde chute de Ricarda Haaser

La course est aussi marquée par la violente chute de l’Autrichienne Ricarda Haaser. Évacuée en civière, elle apprend rapidement le verdict: fracture de la tête du tibia gauche. Un nouveau coup dur, un an après sa rupture des ligaments croisés lors des Mondiaux.

Le passage qui lui a été fatal piège également d’autres coureuses, en particulier les Autrichiennes. Sur les dix au départ, cinq ne voient pas l’arrivée. Nina Ortlieb chute elle aussi, mais se relève rapidement et s’en sort avec une grosse frayeur. Contrairement à Ricarda Haaser.



