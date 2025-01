L'expert en ski Marco Büchel a critiqué, dans Blick, la couverture médiatique négative du retour de Lindsey Vonn. L'Américaine s'exprime sur ses déclarations et le remercie.

1/5 «Toutes les choses négatives, je n'en ai pas besoin», dit Lindsey Vonn. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

«Marcel Hirscher est encensé, Lindsey Vonn se fait taper dessus». C'est ainsi que Marco Büchel a résumé l'écho des retours des deux légendes du ski dans le podcast «Après-ski» de Blick. «Pour Marcel Hirscher, le ton était positif, pour Lindsey Vonn, il était négatif».

Un état de fait que le vice-champion du monde de slalom géant 1999 ne comprend pas. «Est-ce parce que c'est une femme? Ou parce qu'elle a un genou en titane?», demande «Büxi». Comme le révèle le journaliste de Blick Marcel W. Perren, il avait déjà discuté de ce sujet avec Marco Büchel lors des courses de Val Gardena, où le Liechtensteinois avait déclaré que la discussion frôlait déjà le sexisme.

Les déclarations du quadruple vainqueur de la Coupe du monde ne passent pas non plus inaperçues auprès de l'Américaine. Sous le post Instagram de Blick, la quadragénaire commente: «Merci Büchi, tu as raison. Enfin quelqu'un qui dit ce qui s'est passé». Toutes ces choses négatives, «personne n'en a besoin - ni moi, ni le sport».

Lindsey Vonn commente l'article de Blick-Sport sur Instagram (voir colonne de droite).

Les critiques laissent Lindsey Vonn de marbre

Marco Büchel explique en outre que personne ne sait comment on vit avec un genou artificiel et ce que ses médecins ont dit à propos d'un retour. Ce point est également repris par Lindsey Vonn dans son commentaire: «Les gens qui parlent le plus fort ne sont pas médecins».

La sportive de très haut niveau (deux médailles d'or aux Championnats du monde, une médaille d'or aux Jeux olympiques, quatre gros globes de cristal et 16 petits) a réussi de manière impressionnante son retour en Coupe du monde à Saint-Moritz. Lors du premier des deux super-G en Engadine, elle a pris la 14e place avec le dossard 31. «C'était super génial», résumait-elle alors. Et déjà à ce moment-là, elle disait: «Je sais exactement ce que je peux faire. Beaucoup de gens ont parlé, mais je n'en ai rien à foutre».