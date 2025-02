Stefano Gross a été performant à Saalbach. Mais à 38 ans, le slalomeur italien n'incarne pas l'avenir. Photo: Getty Images

Blick Sport

Les Italiens avaient imaginé une toute autre fin pour ces Mondiaux de ski à Saalbach. En slalom, Alex Vinatzer et Tobias Kastlunger ont tous les deux été éliminés, ne laissant que Stefano Gross, 38 ans, sauver l’honneur avec une 20e place après une première manche convaincants. Un bilan décevant qui a provoqué la colère du patron du ski italien, Massimo Carca. «Nous ne nous sommes pas correctement adaptés à la neige et au tracé. Stefano Gross a prouvé qu’avec de l’engagement et de la volonté, on pouvait faire quelque chose. Il a tout donné, ce qui n’a pas été le cas des jeunes», a-t-il analysé dans un communiqué.

Après la course, Alex Vinatzer a été confronté à ces critiques par le magazine en ligne sud-tyrolien SportNews. Fidèle à lui-même, le skieur de 25 ans est resté imperturbable: «J’avais de la volonté à revendre. Dans ces moments-là, il faut éviter de se laisser submerger par les émotions lors de l’analyse.» Médaillé de bronze aux Mondiaux 2023, il a toutefois refusé de blâmer la piste: «Si on veut être constant parmi les meilleurs, il faut être bon partout.»