Les quatre accusés dans le procès concernant des travaux en vue de courses de Coupe du monde de ski à Zermatt/Cervinia en 2022 et 2023 ont tous été acquittés. Les faits ne sont pas établis, a conclu un juge.

Le procès italien sur l'organisation des courses de ski alpin de Zermatt/Cervinia s'est tenu aujourd'hui à Aoste. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le juge Maurizio D'Abrusco a pris cette décision à l'issue d'un court procès à Aoste (Italie), qui a vu défiler sur le banc des accusés le Suisse Franz Julen, président du comité d'organisation, l'ancien et l'actuel président des remontées mécaniques de Cervinia, ainsi que l'ouvrier qui a creusé dans la glace

Le parquet d'Aoste avait requis une peine de quatre mois de prison et une amende de 3600 euros (3400 francs) pour chacun d'entre eux. L'excavation non autorisée présumée du glacier du Théodule, sur 330 mètres de long et huit mètres de large, avait été contestée. Les courses n'avaient finalement pas eu lieu.