Marcel W. Perren

Même les plus grands champions ont un jour été tout petits! Blick ouvre le grand livre des souvenirs.

Marco Odermatt (27 ans)

Le meilleur skieur du moment avait deux ans et deux mois lorsqu'il s'est attaqué à sa première «descente» sur la Klewenalp le 8 décembre 1999, soutenu par son papa Walti. «Marco a réussi sa première à ski sans tomber, mais aussi sans prendre de virage», raconte Walti Odermatt avec un clin d'œil. Deux ans plus tard, le petit «Odi» a maîtrisé son premier slalom géant avec l'aide de son parrain Paul. «C'était sur une piste à Lungern-Schönbühl», se souvient Paul Odermatt. «Les skieurs OJ s'y entraînaient au slalom géant, et Marco voulait bien sûr aussi passer les portes. Comme il était à mon avis encore trop petit pour ce parcours, je l'ai pris entre mes jambes. Après avoir abordé la course avec prudence, Marco a rapidement réclamé et n'a cessé de crier:«Plus vite, parrain, s'il te plaît, beaucoup plus vite!». Après sa démonstration de gala en super-G vendredi, il y a de très bonnes chances pour que le tenant du titre Marco Odermatt soit également le plus rapide en descente ce dimanche.

James «Jack» Crawford (27 ans)

Le vainqueur de la descente du Hahnenkamm de cette année a remporté sa première médaille à l'âge de cinq ans lors de la course du ski-club de Georgian Peaks (Ontario). «Après la cérémonie de remise des prix, Jack est entré triomphalement dans le clubhouse en brandissant sa médaille et en criant: 'Je suis le roi du monde!' Ce soir-là, lors d'une bonne discussion, je lui ai alors fait comprendre qu'il était important de rester humble», révèle sa mère Laurel. Jusqu'à présent, le Canadien n'avait pas de raison de se réjouir à Saalbach-Hinterglemm. Sa défense du titre en super-G a complètement échoué (27e place), et il n'a pas non plus vraiment convaincu lors des entraînements de descente. Mais James Crawford frappe généralement quand personne ne l'attend.

Alexis Monney (25 ans)

Le papa d'Alexis, Louis, se met à rire lorsqu'il se remémore les débuts du vainqueur de Bormio de cette année: «Alexis avait environ quatre ans lorsqu'il a été autorisé à prendre le départ de la course des écoliers à Châtel-Saint-Denis en tant qu'ouvreur. Malheureusement, il ne s'est pas contenté d'une seule course. Alors que la course battait son plein, Alexis s'est lancé dans le parcours, encore et encore. Afin d'éviter une collision avec un coureur, la course a dû être interrompue». Alexis Monney a également été à l'origine d'une brève interruption de la course vendredi dernier, après avoir été éliminé lors du super-G. Il a été contraint d'abandonner. Néanmoins, le Fribourgeois, qui a manqué de peu sa deuxième victoire en Coupe du monde en terminant deuxième sur la Streif de Kitzbühel, est très confiant en vue de la descente des championnats du monde: «Jusqu'à mon abandon, j'étais plus rapide que le futur médaillé de bronze Adrian Smiseth-Sejersted. J'ai donc la certitude que ma stratégie est parfaitement adaptée à cette piste».

Vincent Kriechmayr (33 ans)

Ce fils d'agriculteur de la région de Linz est monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium à l'âge de deux ans et demi. «Mes parents travaillaient comme moniteurs de ski, c'est pourquoi j'ai participé si tôt à la course de l'école de ski et j'ai gagné du premier coup. Malgré cela, ma carrière de coureur a été mise entre parenthèses pendant ma jeunesse, faute de succès. À 18 ans, j'ai tout de même réussi à intégrer l'équipe autrichienne à la dernière minute». Aujourd'hui, le double champion du monde de 2021 est le plus grand espoir de descente en or des Autrichiens. En super-G, Vincent Kriechmayr n'a manqué une médaille que pour cinq centièmes.

Ryan Cochran-Siegle (32 ans)

Le médaillé d'argent olympique en super-G a grandi sur la côte est des Etats-Unis dans une famille extrêmement sportive - la maman de Ryan, Barbara Ann Cochran, a été championne olympique de slalom en 1972. «On sent bien qu'il a été particulièrement marqué par sa mère pendant son enfance. Contrairement à d'autres skieurs nord-américains, je ne l'ai jamais vu comme un 'crazy man', Ryan est extrêmement professionnel», explique Rainer Salzgeber, chef de course chez Head, le fournisseur de ski de Ryan Cochran-Siegle. L'Américain s'est montré particulièrement à l'aise sur la piste de descente d'Hinterglemm, comme en témoignent ses meilleurs temps lors du premier et du deuxième entraînement.

Franjo von Allmen (23 ans)

Le Bernois de l'Oberland a pris le départ de la descente du Lauberhorn pour la première fois à l'âge de dix ans. «A l'époque, nous nous sommes entraînés avec la section jeunesse de Boltigen, et à la fin de cette séance, Franjo et ses collègues ont pu dévaler cette piste pour la première fois», explique Toni Lötscher, l'entraîneur des jeunes de Franjo von Allmen. Cet hiver, le Bernois a fêté sa première victoire en Coupe du monde à Wengen, mais sa première participation aux Championnats du monde ne s'est pas déroulée comme prévu. La star montante s'est classée douzième. Lors des entraînements de descente, il a cependant fait forte impression.

Quel junior se tient là au départ historique de la descente du Lauberhorn ?

Dominik Paris (35 ans)

Le triple triomphateur de la descente du Hahnenkamm voulait être comme le héros du ski autrichien Hermann Maier quand il était petit. Et à 14 ans, Dominik Paris s'est envolé dans les airs de manière aussi spectaculaire que l'Herminator en 1998 lors de la descente olympique de Nagano. Pas sur les skis, mais en moto. «J'ai percuté une voiture de plein fouet avec ma mobylette et j'ai fait quelques sauts périlleux. Bien que je n'avais pas de casque sur la tête, je me suis seulement cassé le pied». Cet hiver, Dominik Paris a jusqu'à présent été abandonné par la chance - lors de la descente du Lauberhorn, le Tyrolien du Sud a manqué le podium pour douze malheureux centièmes. Mais lors des répétitions de la descente des championnats du monde, le champion du monde de super-G a été très rapide, surtout sur la deuxième partie du parcours.

Daniel Hemetsberger (33 ans)

L'Autrichien était déjà un vrai fonceur lorsqu'il était enfant. «Je préférais skier dans la forêt et j'ai atterri plusieurs fois dans un arbre. Mais comme la vitesse n'était pas encore très élevée à l'époque, je m'en suis sorti sans blessures graves». Malheureusement, cela a changé pour lui à l'âge adulte - il s'est déjà déchiré quatre fois le ligament croisé. Actuellement, il se porte si bien que l'expert en ski autrichien numéro 1, Hans Knauss, croit à une médaille en descente: «Daniel n'a pas encore décroché de podium cet hiver. Mais lors de la descente du Hahnenkamm, il a démontré, avec sa quatrième place, qu'il était vraiment sur la bonne voie pour les Mondiaux. Daniel Hemetsberger et ses collègues autrichiens ont ici un avantage par rapport à la concurrence internationale - ils se sont déjà entraînés plusieurs fois cet hiver sur la piste.

Photo: zVg

Florian Schieder (29 ans)

Le fait que le Tyrolien du Sud ne se soit pas gravement blessé dans sa jeunesse tient du miracle! «Quand j'avais dix ans, lors d'un test de ski, mon entraîneur m'a demandé d'adopter la position accroupie la plus basse possible. J'ai tenu ma tête si basse que j'ai percuté un pylône de téléski. La seule chose qui s'est cassée, ce sont les skis...». Florian Schieder, qui a terminé troisième sur la Streif l'année dernière, pourrait également surprendre positivement lors de ces championnats du monde.

Photo: zVg

Justin Murisier (32 ans)

Le Valaisan a connu une enfance joyeuse. «J'ai remporté l'or en slalom aux Jeux olympiques de la jeunesse en Pologne et, une fois rentré en Valais, j'ai fêté cette médaille jusqu'aux petites heures du matin lors du carnaval. J'ai ensuite voulu passer directement de la sortie au départ d'une course de la Swiss Cup. Malheureusement, mon entraîneur Steve Locher a remarqué lors de la remise du dossard que je sentais fortement l'alcool. Il m'a donc suspendu pour six courses!» Au début de l'hiver, l'ancien «enfant terrible» a remporté sa première victoire en Coupe du monde lors de la descente de Beaver Creek. Et celui qui triomphe sur la sélective «Birds of Prey» peut aussi devenir champion du monde.

Photo: zVg