Dans le ciel, Marco Odermatt prend des risques

Nul doute qu'à plusieurs occasions cette saison, Marco Odermatt était au 7e ciel. Le Nidwaldien a remporté un quatrième gros globes de cristal de rang et une troisième médaille d'or aux Championnats du monde, décrochant l'or lors du Super-G de Saalbach.

Mais apparemment, ce genre de sensations fortes n'ont pas suffi à rassasier le skieur de Buochs. En pause bien méritée entre deux saisons, Marco Odermatt a publié une galerie sur Instagram concernant son printemps.

Sur la dernière photo, on peut voir «Odi» accroché à un deltaplane, dans le ciel au-dessus de son canton. Que ses supporters se rassurent, il a toutefois pris l'option «tandem» et est donc avec un professionnel pour pourfendre les nuages nidwaldiens.

Sur son post Instagram, on voit également que Marco Odermatt a fait de la randonnée, a participé à une course à pied Red Bull en compagnie d'Anouk Vergé-Dépré, Franjo von Allmen et Daniela Ryf ou… s'est déguisé en Lucky Luke. Chose est sure: la saison prochaine, «Odi» voudra à nouveau être l'homme qui skie plus vite que son ombre.