Une star du ski autrichien déclare forfait

Manuel Feller ne traversera pas l’Atlantique ces prochains jours. L’Autrichien préfère rester à la maison pour s’entraîner, quitte à faire l’impasse sur les prochains géants aux États-Unis.

Coup dur pour Manuel Feller! Photo: Getty Images

Blick Sport

La saison dernière, Manuel Feller (33 ans) avait temporairement tiré un trait sur le géant. Entre-temps, il a revu sa position. Malgré tout, les prochains géants à Copper Mountain (28 novembre) et Beaver Creek (7 décembre) se dérouleront sans lui. Comme l’a annoncé la fédération autrichienne de ski, le spécialiste des disciplines techniques renonce au voyage aux États-Unis pour privilégier un bloc d’entraînement dans son pays.

«Après les premières courses, nous avons décidé ensemble qu’il était actuellement plus judicieux pour moi de me concentrer sur l’entraînement», explique Manuel Feller. Selon lui, les conditions en Autriche sont idéales «pour me préparer au mieux aux défis à venir».

Pour l’heure, Manuel Feller a été éliminé lors de son seul géant disputé cette saison. En slalom, il a terminé 11e à Levi et 27e à Gurgl. Il devrait effectuer son retour à la mi-décembre, lors du week-end technique de Val d’Isère.