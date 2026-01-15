Arnaud Boisset ne fait pas partie de la sélection suisse pour Wengen, lui qui n'a pas marqué le moindre point cette saison. Le Valaisan était monté sur le podium en mars 2024 à Saalbach, mais deux violentes chutes l'ont freiné dans son ascension. Et même fait reculer.

Marcel W. Perren

Il n’y a pas encore deux ans, le cirque blanc encensait Arnaud Boisset. Après le premier podium de sa carrière au plus haut niveau — une troisième place lors de la finale de la Coupe du monde à Saalbach (Autriche) — son coéquipier Niels Hintermann se montrait particulièrement élogieux: «Je suis presque sûr qu'Arnaud deviendra le principal challenger de Marco Odermatt en super-G à l’avenir.»

Neuf mois plus tard pourtant, le Valaisan de 27 ans se trouvait à terre. Victime d’une lourde chute à près de 120 km/h lors de la descente de Beaver Creek (États-Unis), il souffrait d’une grave commotion cérébrale, ainsi que de contusions douloureuses au visage et à l’épaule.

Un message clair de l'entraîneur

Certes, le spécialiste de vitesse de Martigny est parvenu à marquer à nouveau des points en Coupe du monde il y a un an, avec une 28e place lors du super-G du Lauberhorn. Mais peu après, il chutait une nouvelle fois dans la descente du Hahnenkamm à Kitzbühel (Autriche). S’il s’en est sorti sans blessure grave, un nouvel accident en février, à l’entraînement de la descente de Crans-Montana, a contraint le skieur Salomon à mettre un terme prématuré à sa saison.

À l’aube de l’hiver olympique, le responsable de la vitesse Reto Nydegger se montrait pourtant confiant: «Arnaud a très bien évolué lors du camp d’entraînement au Chili.» Mais l’optimisme a depuis laissé place à la désillusion. Après des courses sans points à Copper Mountain, Beaver Creek et Val Gardena, Arnaud Boisset n’a pas été retenu par le chef entraîneur Tom Stauffer pour les épreuves du Lauberhorn.

«Arnaud n’a pas su saisir les opportunités qui lui ont été offertes en Amérique du Nord et à Val Gardena. Il doit donc désormais repasser par la Coupe d’Europe pour regagner sa place en Coupe du monde. En terminant dans le top 3 du classement général de la Coupe d’Europe, il pourra prétendre à une place fixe pour l’hiver prochain», explique Tom Stauffer.

Victime de la concurrence suisse

La réaction d'Arnaud Boisset est empreinte de lucidité et d’amertume: «Évidemment que je suis déçu. Dans n’importe quelle autre nation, j’aurais déjà ma place en Coupe du monde. Mais en Suisse, l’énorme profondeur de l’équipe joue contre moi dans cette situation.»

Le problème est particulièrement criant en descente, où Tom Stauffer dispose de dix places de départ, alors que neuf de ses athlètes figurent déjà dans le top 33 de la liste mondiale. Pour autant, le technicien ne considère pas Arnaud Boisset comme un cas désespéré: «Arnaud skie clairement mieux aujourd’hui qu’il y a douze mois. Je suis convaincu qu’il est capable de franchir un nouveau palier. Mais cela demande du temps.»

Le petit déclic qui manque encore

Que manque-t-il encore au Valaisan pour retrouver le niveau de ses meilleurs jours? «Ma confiance n’est pas encore revenue à 100% depuis ma chute à Beaver Creek. Il me manque encore un peu de courage pour prendre davantage de vitesse dans les courbes», concède Arnaud Boisset, qui veut néanmoins rester optimiste.

«Mais le fait que j’aie manqué les points à Copper Mountain et à Val Gardena pour seulement huit centièmes et deux dixièmes montre que je suis sur la bonne voie», assure-t-il.