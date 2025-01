A une petite heure à peine de voiture de leur lieu de naissance, Franjo von Allmen et Lars Rösti ont réalisé des performances extraordinaires ce week-end à Wengen. Qu'est-ce qui rend ces deux habitants de l'Oberland bernois si particuliers? Voici la réponse.

Lars Rösti a franchi une barrière mentale et se rapproche de l'élite mondiale

Lars Rösti a franchi une barrière mentale et se rapproche de l'élite mondiale

1/5 Lars Rösti a fait un énorme bond en direction de l'élite mondiale en terminant à la huitième place de la descente du Lauberhorn, avec le dossard 38. Photo: keystone-sda.ch

Marcel W. Perren

Dans le Simmental supérieur, les communes de Sankt-Stephan et de Boltigen sont distantes de 16 kilomètres. Mis ensemble, ces deux villages agricoles ne comptent que 2600 habitants au total.

Mais deux de leurs citoyens jouent cet hiver un rôle de premier plan sur la scène mondiale du ski - Franjo von Allmen (23 ans, Boltigen) et Lars Rösti (27 ans, Sankt-Stephan). Vendredi, le premier nommé est devenu au Lauberhorn le premier Bernois de l'Oberland à triompher en super-G depuis Bruno Kernen, dont la mère Vreni est également originaire de Boltigen.

Lors de la descente de samedi, seule la superstar Marco Odermatt a été plus rapide que lui, l'homme qui a terminé avec succès un apprentissage de charpentier en parallèle de sa carrière de skieur. Lars Rösti, menuisier de formation, a également réalisé une performance héroïque sur la plus longue descente du monde (4,5 kilomètres).

Bien qu'il ait trouvé, avec le numéro 38, des conditions nettement moins bonnes que les cadors du premier groupe de départ, le champion du monde junior 2019 a réalisé, avec sa huitième place, le meilleur résultat en descente de sa carrière en Coupe du monde.

Un choc violent dans la semaine du Nouvel An

Pourtant, Lars Rösti n'est pas passé loin d'une catastrophe en toute fin d'année dernière. Lors de la descente de Bormio, le skieur de 100 kilos est sorti exactement au même endroit que le double vainqueur de Kitzbühel, Cyprien Sarrazin. Mais alors que le Français a été victime d'une hémorragie cérébrale, le Suisse s'en est miraculeusement sorti avec quelques égratignures.

«J'ai certainement eu beaucoup de chance dans mon malheur à Bormio. Mais depuis cette chute, j'ai aussi la certitude que j'ai bien entraîné mon corps, sinon je ne m'en serais pas sorti aussi facilement». Pendant la préparation de la saison, Lars Rösti et Franjo von Allmen transpirent souvent ensemble. Tous deux sont encadrés dans le domaine de la force et de la condition physique par Gabriel Gwerder, ami d'enfance et colocataire de Marco Odermatt.

Mais Franjo et Lars se sont endurcis pour la Coupe du monde dès leur adolescence au sein de la fédération de ski de l'Oberland bernois, où le Tyrolien du Sud Martin Veith est coach. «J'ai vu Martin comme un homme dur, mais très fair-play. Quand il remarque que tu fais tout ce qu'il demande, il fait tout pour toi. Je lui dois beaucoup», dit Lars Rösti. Franjo Von Allmen abonde dans le sens de son camarade: «Martin a apporté beaucoup de bonnes choses. Bien sûr, en tant que jeune homme, j'ai vécu quelques moments difficiles sous sa direction. Mais rétrospectivement, c'est exactement ce dont j'avais besoin».

L'insouciance est de retour

Des moments difficiles, Lars Rösti en a vécu beaucoup ces dernières années. Après un début de Coupe du monde en fanfare en 2019 (15e place à la descente de Soldeu), il lui a fallu attendre décembre dernier pour se classer pour la première fois dans le top 10 au plus haut niveau, en huitième position, lors du super-G de Val Gardena. «Quand je suis arrivé dans l'équipe de Coupe du monde, j'étais très jeune et je me suis trop laissé influencer par les autres. Mais à partir de l'hiver dernier, Franjo m'a montré que l'on pouvait aussi réussir en imposant son propre style, comme lui. Il ne fait jamais semblant. Grâce à Franjo, j'ai retrouvé l'insouciance que j'avais perdue au début».

Le fait que Franjo von Allmen ne s'écarte jamais de sa propre ligne a également été démontré à Wengen lors d'une interview avec la télévision autrichienne. Lorsque le présentateur vedette Rainer Pariasek lui a demandé après le super-G s'il était le prochain Marco Odermatt, l'athlète d'exception de la région du Jaunpass a répondu: «Non. C'est bien d'être comparé à des gens de haut niveau comme lui. Mais je suis ma propre voie, je veux me faire mon propre nom!»