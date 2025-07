De bonnes nouvelles dans le monde du ski! Deux ans et demi après leur retraite, Marie-Michèle Gagnon et Travis Ganong sont devenus parents pour la première fois.

1/8 Les deux ex-stars du ski sont devenues parents pour la première fois. Photo: Instagram/mmgagnon

Ramona Bieri

Travis Ganong vient de recevoir le plus beau cadeau possible, avec un peu de retard. Le 14 juillet, l'ancien spécialiste américain de la vitesse a fêté son 37e anniversaire. Deux jours plus tard, il est devenu papa pour la première fois.

«Il st arrivé d'un coup!», ont écrit sa femme Marie-Michèle Gagnon (36 ans) et lui sur Instagram. «Bienvenue au monde Félix Ganong», le couple de rêve du ski révèle également le nom de leur progéniture. Et d'ajouter: «L'amour est réel!»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les félicitations du monde du ski ne se font pas attendre. Corinne Suter, Tessa Worley, Felix Neureuther et Ragnhild Mowinckel, qui sera bientôt elle-même maman pour la première fois - tous félicitent les nouveaux parents.

Les fiançailles à Zermatt

Quelques jours après la naissance de Felix, le couple a déjà une autre raison de se réjouir. Ils fêtent leur premier anniversaire de mariage. «Je ne pourrais pas rêver d'un meilleur partenaire pour la vie!», écrit Marie-Michèle Gagnon à propos d'un cliché qu'elle partage pour l'occasion. «Nous avons tellement de plaisir ensemble»-

Et ce depuis des années. L'Américain et la Canadienne sont en couple depuis 17 ans. La Suisse joue également un rôle important dans leur relation. En effet, ils se sont fiancés en 2021 à Zermatt . A l'époque, Marie-Michèle Gagnon avait présenté sa bague en dansant de manière endiablée sur le tube de Beyoncé «Single Ladies». Moins de trois ans plus tard, ils ont célébré leur mariage romantique en pleine nature , au bord du lac Tahoe, aux Etats-Unis.

Les jeunes mariés sont déjà retraités

Ce n'est pas la première fois qu'ils portent les habits de jeunes mariés. Ils l'ont en effet déjà fait au printemps 2023, lorsqu'ils ont mis fin à leur carrière ensemble et ont dévalé les pistes dans cette tenue.

Marie-Michèle Gagnon, skieuse polyvalente, s'est retirée après 273 courses de Coupe du monde, le spécialiste de vitesse Travis Ganong a lui pris le départ 189 fois. Tous deux ont remporté deux victoires chacun. Contrairement à sa femme, l'Américain a ramené une médaille de championnat du monde à la maison. En 2015, il a été vice-champion du monde de descente.