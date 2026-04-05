Riley Seger a annoncé sa retraite sportive à seulement 28 ans. Le meilleur résultat du Canadien en Coupe du monde: une dixième place en super-G à Aspen.

Blick Sport

Un départ est acté dans l’équipe de ski canadienne. Comme l’a annoncé Riley Seger (28 ans) dans une publication sur Instagram, le spécialiste de vitesse met un terme à sa carrière quelques jours après ses participations aux championnats du Canada.

«La saison est terminée et il est temps de dire au revoir. Ce fut un honneur de représenter le Canada sur la scène internationale. Mais je me sens désormais prêt à passer à autre chose et à entamer le prochain chapitre de ma vie», a déclaré le cadet de Brodie Seger, lui aussi engagé dans les épreuves de vitesse pour le Canada.

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Riley Seger avait fait ses débuts en Coupe du monde en 2019 lors du géant de l’Ötztal (Autriche). En sept saisons, il a disputé 49 courses au plus haut niveau – il n’atteindra donc pas la barre symbolique des 50 départs. Son meilleur résultat en carrière reste une 10e place en super-G à Aspen (États-Unis) en mars 2023, unique apparition dans le top 10 pour le Canadien. L’hiver dernier, il avait signé son meilleur résultat dans un grand championnat avec une 20e place en super-G lors des Mondiaux de Saalbach.



