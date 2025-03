1/5 Marco Odermatt a décroché son 84e podium en Coupe du monde lors du géant de Kranjska Gora ce samedi. Photo: Getty Images

Marcel W. Perren

Si les skieurs organisaient une élection du plus impopulaire d'entre eux, Henrik Kristoffersen obtiendrait très certainement le plus de voix. Le très colérique et ambitieux skieur de la région d'Oslo ne compte que très d'amis, même au sein de l'équipe norvégienne.

Même Marco Odermatt n'a jamais caché qu'il n'était pas très fan du Viking de 30 ans. Avant les Mondiaux de Courchevel, Blick a demandé au Nidwaldien s'il accepterait mieux une deuxième place derrière Aleksander Aamodt Kilde que derrière Henrik Kristoffersen. Réponse de Marco Odermatt: «C'est vrai, oui. Je ne connais pas Henrik sur le plan privé. Mais vu son comportement en tant que skieur, je ne lui donnerais certainement pas la note de 10».

Le grand avantage d'Henrik Kristoffersen

Par le passé, Henril Kristoffersen s'est régulièrement plaint du fait que le tracé des géants était trop souvent favorable aux qualités de Marco Odermatt. Après le géant de Kranjska Gora ce samedi, le champion du monde de slalom 2023 ne s'est pas plaint une seule fois de la mise en place du parcours, bien que la deuxième manche ait été piquetée par le co-entraîneur suisse Renzo Valsecchi.

Henril Kristoffersen était de bonne humeur ce samedi, car il a remporté sa 31e victoire en Coupe du monde devant le Norvégien d'origine et néo-brésilien Lucas Braathen. Marco Odermatt doit se contenter de la troisième place. «D'un côté, je suis content de monter une nouvelle fois sur le podium. D'un autre côté, je suis très déçu de ne pas avoir pu tirer un peu plus de cette piste de neige salée, qui me convient normalement bien. Aussi bien que le tracé un peu plus rapide de la deuxième manche. Et puisque Kristoffersen a gagné, ma joie de monter sur le podium est limitée pour plusieurs raisons. Avec cette victoire, il se rapproche à nouveau considérablement de moi dans la lutte pour le petit globe du géant».

Marco Odermatt compte 41 points d'avance sur Henrik Kristoffersen au classement général du géant avant les deux dernières courses dans cette discipline. «Henrik a probablement pris le départ ici avec un peu plus d'appétit que moi», suppute le skieur de 27 ans. L'entraîneur de Marco Odermatt, Helmut Krug, est du même avis: «Alors que Marco a effectué une semaine de vitesse réussie mais très dure la semaine dernière à Crans-Montana, Kristoffersen, tout comme Lucas Braathen, a pu se concentrer pleinement sur ce week-end technique. Il est donc logique qu'il ait abordé cette course avec plus de fraîcheur. De plus, l'équipementier de Kristoffersen a également eu plus de temps pour tester le matériel pour ces conditions».

Le champion du monde allemand fait le bonheur de Thomas Tumler

Chez Thomas Tumler, vice-champion du monde de géant, le réglage du matériel n'était pas du tout le bon lors de la première manche. «C'est pourquoi j'ai changé non seulement de skis, mais aussi de chaussures à la mi-temps», révèle le Grison. Au classement final, le skieur de 35 ans passe de la douzième à la huitième place. «Je peux bien vivre avec ce résultat, d'autant plus que je n'avais jamais fait mieux que 16e sur cette pente auparavant».

La veille de son arrivée à Kranjska Gora, Thomas Tumler a reçu un cadeau qui a autant de valeur qu'une coupe du monde pour ce fan du Bayern Munich. «Thomas Müller m'a envoyé au camp d'entraînement un maillot avec une dédicace personnelle. J'étais heureux comme un goss, Müller est mon footballeur préféré depuis quelques années notamment parce que, contrairement à d'autres footballeurs, il n'a pas le corps couvert de tatouages. Il est très terre à terre.»