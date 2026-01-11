Matthias Iten est la grande surprise suisse de la saison en slalom. Pourtant, le Zougois skie depuis des années avec un handicap.

Il est la révélation suisse de la saison en slalom malgré son gros handicap

Il est la révélation suisse de la saison en slalom malgré son gros handicap

L’hiver dernier, malgré de nombreux succès, le chef sportif de Swiss-Ski Walter Reusser avait tiré la sonnette d’alarme: «Il est malheureusement vrai qu’en géant et en slalom, le fossé reste trop grand derrière nos leaders.» Depuis, au moins un slalomeur de Suisse centrale, jusque-là peu connu, est parvenu à intégrer le cercle élargi de l’élite mondiale. Son nom: Matthias Iten.

Dès la fin de l’automne, le Haut-Valaisan Didier Plaschy – double vainqueur de slaloms de Coupe du monde en 1999 – s’enthousiasmait déjà pour les qualités du skieur de 26 ans originaire d’Unterägeri, dans le cantond de Zoug. «Matthias Iten skie très bien et avec une grande constance à l’entraînement», confiait-il alors.

Matthias Iten entre dans l’histoire du canton de Zoug

Le talentueux slalomeur confirme pour la première fois en course le 14 décembre à Val d’Isère, ce qu’il montre à l’entraînement. Avec le dossard 61, il se qualifie in extremis pour la deuxième manche, en 30e et dernière position, sur une piste rendue très délicate par les conditions. Lors du second passage, Matthias Iten réalise le troisième meilleur temps, ce qui lui permet de remonter jusqu’à la dixième place.

Il devient ainsi le premier Zougois à se classer dans le top 10 en 58 ans d’histoire de la Coupe du monde. Une Zougoise a toutefois déjà fait encore mieux au plus haut niveau: Tamara Müller, elle aussi originaire d’Unterägeri, avait terminé quatrième du super-G de Cortina en 2003, au pied du podium. «Je connais très bien Tamara, c’est même elle qui a été la première à rejoindre mon fan-club», sourit Matthias Iten.

Ses idoles de jeunesse s’appelaient Carlo Janka, Didier Cuche et Bode Miller. «J’ai lu la biographie de Bode, elle m’a énormément inspiré. Chez lui, le plaisir passe toujours en premier. C’est pareil pour moi.»

Freiné par son dos, il a pensé à tout plaquer

Ces dernières années, le dos de Matthias Iten a toutefois souvent mis ce plaisir à rude épreuve. «Lors de la saison 2020/21, les douleurs étaient si fortes que je n’ai pu disputer que quatre courses», raconte-t-il. Aujourd’hui encore, le spécialiste du slalom n’est pas totalement épargné. «J’ai un disque intervertébral dans la région lombaire qui manque de liquide. Si la charge est trop importante, ça devient problématique.»

Conséquence: il doit gérer son entraînement avec parcimonie. Là où ses coéquipiers enchaînent cinq courses d’entraînement, lui n’en effectue au maximum que trois. Il ne cache pas avoir «plusieurs fois pensé à arrêter» à cause de son dos. «Mais à chaque fois, un résultat est venu me convaincre de continuer.»

De bon augure avant le slalom du Chuenisbärgli, où Matthias Iten pourrait à nouveau jouer les premiers rôles ce dimanche matin.



