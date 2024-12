Gregor Deschwanden n'a cette fois pas pu monter sur le podium Photo: Philipp Schmidli

ATS Agence télégraphique suisse

Gregor Deschwanden n'a pas signé un nouveau podium à Engelberg. Le Lucernois a dû se contenter de la 5e place d'un concours dominical dominé par les Autrichiens, qui ont réalisé un superbe triplé. Deschwanden, 3e samedi, n'a certes pas démérité et effectué deux sauts très solides. Il s'est posé à 134 et 136 m, mais il lui a manqué 3,6 points pour monter sur la boîte. Deuxième Suisse en finale, le Vaudois Killian Peier a obtenu un joli 13e rang avec des bonds à 123 et 127,5 m.

La victoire est revenue à Daniel Tschofenig, qui a atterri à 135 et 137,5 m. Il a précédé ses compatriotes Jan Hoerl (130/138,5 m) et Stefan Kraft (135/135 m).