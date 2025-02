1/6 Le Hollandais Aleix Linse a acquis ses compétences en ski en Suisse.

Marcel W. Perren

Comme Stefan Rogentin, Aleix Linse a passé une grande partie de sa jeunesse dans les Grisons. D'abord à Samnaun, puis au gymnase sportif de Davos. Bien que, contrairement à Stefan Rogentin, il n'ait encore jamais été engagé en Coupe du monde, le jeune homme de 23 ans est assuré de participer aux Mondiaux. Comment cela est-il possible?

C'est très simple: Aleix Linse est citoyen hollandais et sera au départ du géant et du slalom à Saalbach pour les Oranje. Il a grandi en Suisse parce que son père Rodger, qui était agent de joueurs de football et qui a autrefois transféré la superstar Ruud van Nistelrooy du PSV Eindhoven à Manchester United, a déplacé le siège de son entreprise à Samnaun au début des années 2000.

Il a fondé sa propre équipe

Aleix a prouvé qu'il était un véritable talent il y a quelques années, lorsqu'il s'est montré plus rapide que l'actuel athlète de Coupe du monde Fadri Janutin lors des championnats des Grisons en slalom. Son ascensions s'est toutefois arrêtée après qu'il se soit fracturé le tibia et le péroné à deux reprises entre 2018 et 2020.

Il y a un an, sa carrière de skieur semblait terminée après s'être brouillé avec son entraîneur dans une équipe privée aux États-Unis et s'être retrouvé d'un seul coup sans matériel adapté à la course. Mais au printemps, Aleix Linse a créé l'équipe de ski «Edge». En plus de nombreuses personnalités du football, l'ancien vainqueur de Wimbledon Richard Krajicek, investit également de l'argent dans ce projet. Il y a quelques semaines, Aleix Linse a donné l'impression que ces investissements pourraient être rentables à plus long terme en se classant troisième lors d'un slalom FIS à Sarajevo.