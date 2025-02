Trente-quatre ans après l'exploit de leur mentor Franz Heinzer, Franjo von Allmen et Alexis Monney assurent à la Suisse une nouvelle heure de gloire aux Mondiaux de Saalbach.

1/5 Franz Heinzer a remporté son plus grand succès il y a 34 ans. Photo: imago images / WEREK INTERNATIONAL

Marcel W. Perren

En l'espace de huit minutes, le CEO de Swiss-Ski Walter Reusser a vécu les montagnes russes émotionnelles les plus intenses de sa vie lors de la descente des Mondiaux ce dimanche. Lorsque le triomphateur de Bormio Alexis Monney (25 ans) prend clairement la tête avec le dossard 8, le patron de la fédération est au comble de l'euphorie: «Cette course ne pourra pas être dépassée, Alexis va gagner l'or!»

A peine Walter Reusser a-t-il prononcé cette phrase que le coup dur arrive - l'Autrichien Vincent Kriechmayr est plus rapide d'un éclair que le Fribourgeois. La médaille la plus importante de ces championnats du monde va-t-elle atterrir chez nos rivaux héréditaires? Non!

Franjo von Allmen, parti avec le numéro 11, ramène l'or (et la joie) dans le camp suisse! Le jeune homme de 23 ans, qui n'a encore jamais remporté de descente en Coupe du monde (trois deuxièmes places, vainqueur du Super-G du Lauberhorn), s'est assuré de manière sensationnelle le titre de champion du monde dans la discipline reine.

«Ça m'a vraiment fait chier!»

Le Bernois est le 13e Suisse à porter cette couronne. «Champion du monde de descente von Allmen, ça sonne vraiment bien, mais ça sonne encore comme un mot étranger pour moi», admet notre étoile montante. «Ma course ne m'a pas semblé bonne. J'ai eu quelques grosses secousses. Mais dans ce sport, c'est souvent comme ça: quand tu penses que ça se passe mal, tu es vraiment rapide», dit le charpentier de formation avec un clin d'œil.

La course d'Alexis Monney, le camarade de chambre de Franjo von Allmen, comporte également une incertitude majeure. «Je n'ai pas du tout réussi ma course. Mais comme j'avais heureusement des skis extrêmement rapides aux pieds, je peux quand même me réjouir du bronze».

Pour mémoire, lorsqu'en 1991, les Mondiaux se sont déroulés pour la première fois à Saalbach, les Suisses ont également remporté l'or et le bronze grâce à Franz Heinzer et Dani Mahrer. Le point particulier: Franz Heinzer, en tant que chef de notre équipe de Coupe d'Europe, est considéré comme le principal maître d'apprentissage d'Alexis Monney et Franjo von Allmen. «Nous lui devons énormément», déclare le Fribourgeois en donnant un exemple : «En 2021, Franz nous a accompagnés pour la première fois à l'entraînement à Saalbach. Il voulait que nous découvrions le parcours en vue des Mondiaux. Certes, je ne croyais pas à l'époque que je pourrais prendre le départ de ces championnats du monde. Mais Franz était convaincu qu'au moins l'un d'entre nous y participerait». Aujourd'hui, ils sont même tous les deux sur le podium.

Le choc de novembre 2022

Pendant que ses deux apprentis reçoivent leurs médailles en Autriche, Franz Heinzer se trouve à Crans-Montana pour des courses de Coupe d'Europe. Depuis le Valais, il se souvient d'un moment désagréable dans la biographie du nouveau roi de la descente: «En novembre 2022, Franjo a fait une terrible chute non loin d'ici, à Zinal, et a atterri très brutalement sur la poitrine. Tous ceux qui ont vu cette chute étaient certains qu'il ne participerait plus à aucune course avant longtemps. Mais comme Franjo était disposait à l'époque d'une condition physique particulièrement forte, il a accompli un petit miracle après ce violent accident».

Franz Heinzer se fait plus concret: «En 2022/23, nous avons dû faire subir une vraie cure de désintoxication à Franjo, qui devait avaler chaque jour de gros cachets contre la douleur. Malgré tout, à la fin de cette saison, il s'est assuré une place fixe pour la Coupe du monde en terminant deuxième au classement général de la Coupe d'Europe».

Le talentueux promoteur de talents du canton de Schwytz précise «que Franjo n'a jamais été le plus fort sur le plan technique. En revanche, il sait mieux que quiconque faire fonctionner les skis sans réfléchir et sans se poser trop de questions».

«Un des meilleurs techniciens que j'ai jamais vu»

En revanche, Alexis Monney utilise une lame vraiment fine sur la piste de descente. «Alexis fait partie des meilleurs techniciens que j'ai jamais vus dans le domaine de la vitesse», s'enthousiasme Franz Heinzer. Le vétéran de la descente, âgé de 62 ans, a toutefois vécu une histoire peu reluisante avec le skieur des Paccots il y a quatre ans. «Alexis s'est cassé la pommette lors d'une course à Sella Nevea, en Italie. Malheureusement, l'ambulance qui devait le transporter à l'hôpital est tombée en panne».

Alexis Monney raconte l'histoire jusqu'au bout: «Quand je suis finalement arrivé à l'hôpital, on m'a dit qu'il n'y avait rien à manger. J'ai donc dû vraiment être à jeun jusqu'à l'opération, qui n'a eu lieu que le lendemain en Suisse».

Après sa performance héroïque lors de la descente de dimanche, Alexis Monney a droit non seulement à des plats raffinés, mais aussi à du champagne de qualité dans le bar de Swiss-Ski, situé non loin de la zone d'arrivée. «Je vais faire la fête jusqu'à ce que finir par terre», annonce Franho von Allmen. Et le maître d'apprentissage Franz Heinzer? Il boit un verre de fendant en Valais à la santé de ses apprentis!