Les descentes de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley ont été annulées en raison de la neige et du vent. Marco Odermatt remporte le petit globe chez les hommes sans disputer la dernière course. Deuxième, Franjo von Allmen garde le sourire.

Marco Odermatt peut savourer le 13e globe de sa carrière, le deuxième en descente. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

La neige et le vent ont perturbé le programme de la finale de la Coupe du monde à Sun Valley. Dans l’Idaho, les descentes masculines et féminines ont dû être annulées.

Auparavant, les courses avaient d’abord été reportées en raison des chutes de neige pendant la nuit. Les organisateurs ont eu besoin de plus de temps pour préparer à nouveau les pistes pour les courses. Le départ était prévu pour les hommes à 21h (14h heure locale) au lieu de 18h heure suisse, et pour les femmes une heure plus tard.

Malgré le soleil apparent, c’est ensuite le vent qui s’en est mêlé. À tel point que l’heure de début a de nouveau été reportée à 21h30. Finalement, la sentence définitive est tombée: les conditions ne permettaient pas de prendre le départ. Les deux dernières descentes de la saison sont tout simplement annulées, sans remplacement.

Déjà vu pour Odermatt

Marco Odermatt a probablement un sentiment de déjà-vu. Comme la saison dernière, le Nidwaldien remporte le petit globe de descente sans avoir à disputer la dernière course. «Ce n’est pas la plus belle façon de gagner», a-t-il dit au micro de la SRF. Et le skieur d’ajouter: «Néanmoins, un titre se gagne sur toute la saison et non sur la dernière course.» L’hiver dernier, son concurrent Cyprien Sarrazin était à 42 points et avait la possibilité de dépasser le Nidwaldien lors de la finale à Saalbach-Hinterglemm (Autriche). La météo avait joué en défaveur du Français.

Le champion du monde Franjo von Allmen est n’a donc pas pu venir bousculer son compatriote. Cependant, son déficit est presque deux fois plus important que celui de Sarrazin l’an dernier, avec 83 points. Il n’aurait pu chiper le globe à Marco Odermatt qu’en gagnant ou en espérant que le Nidwaldien termine 15e. «J’aurais aimé mettre un peu plus de feu sous le cul de Marco», a soufflé Franjo von Allmen en riant après l’annulation. Mais il reconnait volontiers les mérites de son coéquipier: «Il a mieux skié tout au long de la saison.»

Peu importe la météo à Sun Valley, la saison des Suisses en descente a tout simplement été exceptionnelle. Après des triplés à Crans-Montana et à Kvitfjell, nos skieurs se sont aussi hissés aux trois premières places du classement de la discipline. Marco Odermatt se place devant von Allmen et Alexis Monney. Par ailleurs, deux autres Suisses, Justin Murisier (7e) et Stefan Rogentin (8e place), terminent avec les honneurs du top 10.

Ce succès débouche donc sur le 13e globe de Marco Odermatt. Seuls Hermann Maier (14), Marc Girardelli et Pirmin Zurbriggen (15 chacun), Ingemar Stenmark (18) puis Marcel Hirscher (20) le devancent.

Lara Gut-Behrami 5e

Du côté des dames, cette annulation a aussi scellé l’issue de la saison en descente. Federica Brignone est couronnée pour la première fois reine de la discipline. La gagnante de l’année dernière, Cornelia Hütter, est distancée de 16 points. La troisième place revient à Sofia Goggia.

La meilleure athlète suisse est Lara Gut-Behrami (33 ans), classée 5e. Corinne Suter termine aussi dans le top 10 de la discipline (10e).