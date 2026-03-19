Les athlètes ne disposant pas de structures fédérales ou n'étant pas dans les «cadres» avaient trouvé refuge au sein de l'équipe de ski Global Racing. Cette époque sera bientôt révolue, puisque la structure sera dissoute à la fin de la saison.

L'équipe de ski Global Racing sera dissoute à la fin de la saison

L'équipe de ski Global Racing sera dissoute à la fin de la saison

Ramona Bieri

Mercredi prochain, la Coupe du monde de ski prendra fin. Et avec elle, l’histoire de l’équipe de ski Global Racing. Créée il y a 13 ans par Paul Epstein, la structure sera dissoute. «C’est une décision qui n’a pas été facile à prendre», explique l’Américain à skinews.ch.

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Le Global Racing Skiteam était une solution d’entraînement gérée de manière professionnelle pour des athlètes internationaux. Qu’ils viennent de petites nations sans structures solides ou qu’ils cherchent à relancer leur carrière après avoir perdu leur statut de cadres, ils y trouvaient une seconde chance. Particularité: les coureurs finançaient eux-mêmes leur place, à hauteur d’environ 45'000 francs par saison.

Lors de sa création, l’équipe comptait quatre membres, dont Charlie Raposo. En avril 2022, le Britannique est devenu le premier athlète de Coupe du monde à rejoindre Van Deer, la marque fondée par Marcel Hirscher. Deux ans plus tard, il a mis fin à sa carrière après une rupture des ligaments croisés et travaille aujourd’hui comme manager du champion olympique Lucas Braathen.

Des skieurs suisses ont été membres

Des Suisses ont aussi tenté de relancer leur carrière au sein de cette structure, comme Daniele Sette, Cédric Noger ou Ian Gut, frère de Lara Gut-Behrami. À l’international, on retrouvait notamment les Slovaques Andreas et Adam Zampa, ainsi que l’Allemand Stefan Luitz.

Cette saison, la figure de proue était Sam Maes. Le Belge a signé ses meilleurs résultats en géant avec une sixième place à Schladming et une septième à Copper Mountain. Son avenir reste incertain: faute de moyens, une équipe privée semble exclue, alors qu'une collaboration avec une fédération est plus probable.

Paul Epstein regarde fièrement en arrière

Paul Epstein a volontairement choisi de ne pas chercher de successeur. Selon lui, son équipe s’est forgée une excellente réputation et il préfère qu’elle reste ainsi dans les mémoires. «J’aime énormément être entraîneur et je suis passionné», explique-t-il. Mais la charge administrative était devenue trop lourde, au détriment du terrain et de sa vie de famille.

Même si cette aventure s’arrête, il en garde une immense fierté: «Mis à part mes trois enfants, l’équipe de ski Global Racing est la meilleure chose que j’ai créée».



