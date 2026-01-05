Deux ans après la disparition de Rosi Mittermaier, son fils Felix Neureuther évoque avec émotion le manque laissé par la légende du ski – et son combat pour que ses enfants n’oublient jamais leur grand-mère.

Ramona Bieri

Cela fait exactement deux ans que Rosi Mittermaier a quitté ce monde, à l'âge de 72 ans. Le 4 janvier 2023, l’icône du ski allemand a perdu son combat contre le cancer. Dans sa famille, la double championne olympique a laissé un vide immense. «Nous savions que ce moment allait arriver, mais quand il est arrivé, nous avons tous été submergés», confiait Felix Neureuther quelques mois après son décès.

Aujourd’hui encore, le vice-champion du monde de slalom 2013 lutte contre les larmes lorsqu’il parle de sa maman. «Qu’est-ce qui te manque le plus?», lui demande le présentateur Riccardo Basile dans l’émission «Mon histoire» sur Sky. Le regard de Felix Neureuther se baisse, les larmes arrivent aussitôt. «Sa présence, tout simplement… en tant qu’être humain». Un manque qui se fait d’autant plus ressentir lorsqu’il pense à ses quatre enfants. Matilda, Leo et Lotta ont encore pu connaître leur grand-mère, au moins un peu. Le petit dernier, Mats, né en mars, n’a malheureusement jamais eu cette chance.

«Savoir que nos enfants ne pourront plus voir leur grand-mère… c’est extrêmement difficile», poursuit Felix Neureuther. «Perdre quelqu’un qu’on aime, on ne s’y fait jamais vraiment. On essaie simplement d’en tirer le meilleur, et dans ces moments-là, ce sont les enfants qui nous portent.»

Préserver le souvenir de «Gold-Rosi»

Une nouvelle question, et la voix de Felix Neureuther se serre encore. «Tes enfants demandent-ils parfois à revoir leur grand-mère?», insiste Riccardo Basile. «Oui, tout le temps», murmure l’ancien skieur. Un signe positif, selon lui. Mais que leur répond-il lorsqu’ils veulent savoir où elle est? «Grand-mère est au ciel», explique-t-il. «Même lorsqu’ils sont tristes et pleurent, on essaie de leur expliquer les choses… et de leur dire qu’elle est toujours avec nous, dans nos pensées.»

Ce qui le touche profondément, ce n’est pas seulement de savoir que ses enfants grandiront sans leur grand-mère à leurs côtés, mais aussi qu’un jour, «ils n’auront probablement presque plus de souvenirs d’elle». Alors il s’efforce de faire vivre Rosi Mittermaier au quotidien — dans les histoires, les photos, les moments partagés.

Peut-être leur raconte-t-il aussi quel phénomène elle était sur les pistes. Car Felix Neureuther ne cache pas sa fierté: ses trois aînés chaussent déjà les skis, et le petit dernier ne devrait pas tarder à les imiter. Une nouvelle génération sur les traces d’une légende familiale.