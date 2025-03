1/4 Encore une belle victoire pour Lara Gut-Behrami! Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

En tête après la manche initiale, Lara Gut-Behrami (33 ans) n'a pas craqué malgré une piste qui se détériorait en raison de la forte chaleur. Elle a conservé 0''14 d'avance sur Federica Brignone, la plus rapide en finale.



L'Italienne s'est ainsi adjugé le globe de la spécialité, profitant de l'élimination en 1re manche de sa seule rivale, la Néo-Zélandaise Alice Robinson. Brignone a vraiment dominé l'hiver puisqu'elle a aussi remporté le classement général et celui de la descente.



Avec ce succès, son troisième de la saison et le 48e de sa carrière, Lara Gut-Behrami est entrée dans un club très fermé: elle est en effet monté sur le podium pour la 100e fois. Côté suisse, seule Vreni Schneider a fait mieux avec... 101 places dans le top 3.



La Tessinoise s'est aussi imposée pour la 10e fois en géant. Elle est la première skieuse à avoir gagné au moins dix fois dans trois disciplines différentes, puisqu'elle compte 13 succès en descente et 24 en super-G.



«C'est de la folie d'avoir fêté au moins dix victoires dans trois disciplines. Je n'aurais jamais attendu d'avoir une telle carrière», a réagi Lara Gut-Behrami au micro de la SRF. «Au départ de la 2e manche, je savais que tout le monde était fatigué. Il a fallu serrer les dents et lutter jusqu'à l'arrivée. Mais je suis maintenant vraiment exténuée.»



Wendy Holdener a pour sa part réussi son meilleur résultat de la saison en géant avec la 7e place. Camille Rast a été éliminée en finale. Le podium de cette course a été complété par la Suédoise Sara Hector, à 0''80 de la grande gagnante.