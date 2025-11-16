Marcel W. Perren

Le slalom homme de Levi, c'est ce dimanche! Le départ de la première manche sera donné à 10h. Quelle sont les chances des Suisses?

Loïc Meillard

Lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Sölden, le Valaisan d'origine neuchâteloise est resté bien en deçà des attentes en se classant 14e. L'analyse de Didier Plaschy: «Il est gêné depuis longtemps par des problèmes de dos et ne peut vraiment surmonter ce handicap que lorsqu'il a une bonne visibilité. A Sölden, il a eu une visibilité médiocre en raison des chutes de neige». Lors des derniers entraînements de slalom, le champion du monde a laissé une excellente impression. En d'autres termes, si Levi n'est pas recouvert de brouillard dimanche, Loïc Meillard devrait être difficile à arrêter.

Le champion du monde Loic Meillard est en forme avant le début du slalom à Levi. Photo: Getty Images

Tanguy Nef

Avec sept classements dans le top 10, le Genevois est devenu le numéro 2 de l'équipe suisse de slalom la saison dernière. Lors de la préparation de la saison, le skieur de 29 ans a réalisé quelques meilleurs temps lors des entraînements internes à l'équipe, mais il a déçu lors d'un des derniers tests avant Levi. L'agent d'entretien s'est rendu compte que les carres de ses skis avaient été détruites par une pierre. Mais avec des carres tranchantes, il fait partie des outsiders les plus sérieux pour une place sur le podium en Finlande.

Daniel Yule

Après une saison sans classement dans le top 5, le slalomeur suisse le plus titré de la Coupe du monde (7 victoires) est passé de skis Fischer à des skis Atomic. Le double vainqueur de Kitzbühel a étonné ses entraîneurs à plusieurs reprises en été et en automne. Mais les derniers mois ont aussi montré qu'il n'était pas encore à l'aise avec Atomic dans toutes les conditions. Sur la piste arrosée de Levi, le skieur valaisan de 32 ans devrait toutefois jouer un bon rôle.

Daniel Yule a réussi de très bonnes séances d'entraînement après son passage de Fischer à Atomic. Mais aussi de moins bonnes... Photo: Sven Thomann

Ramon Zenhäusern

Le géant du Haut-Valais a été la grande déception de l'hiver dernier. Après n'être entré qu'une seule fois dans le top 15 en onze courses, le médaillé d'argent olympique de 2018 a été rétrogradé dans le cadre B de l'équipe nationale. Ces dernières semaines, le sextuple vainqueur de slaloms en Coupe du monde a toutefois régulièrement réussi des virages extrêmement rapides lors des entraînements. Il serait néanmoins présomptueux de s'attendre à un retour de Ramon Zenhäusern parmi l'élite mondiale dès Levi - il devra y prendre le départ avec un numéro de dossard supérieur à 30.

Ramon Zenhäusern est de bonne humeur grâce à ses récentes performances à l'entraînement. Photo: Sven Thomann

Marc Rochat

La médaille de bronze remportée lors du combiné par équipe des championnats du monde semble avoir donné un coup de boost au Lausannois. Le skieur de 32 ans a réalisé de nombreuses bonnes courses durant la préparation de la saison. Les experts comparent son style à celui du champion olympique français Clément Noel. Mais attention! Ce style de ski est extrêmement rapide, mais il est aussi très sujet aux erreurs.

Luca Aerni

Le champion du monde de combiné 2017 skie depuis des mois en géant comme en slalom de manière constante, mais sans progression spectaculaire vers le haut.

Matthias Iten

Le skieur de 26 ans originaire d'Unterägeri dans le canton de Zoug n'a pas réussi à marquer le moindre point lors de ses cinq participations à la Coupe du monde jusqu'à présent. Mais le spécialiste du slalom garde de bons souvenirs de Levi: il y a deux ans, il a terminé troisième sur cette piste en Coupe d'Europe. «De plus, Matthias s'est très bien comporté à l'entraînement face aux cadors de la Coupe du monde», rapporte Didier Plaschy.