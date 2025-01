1/4 Marco Odermatt dans son élément: en géant, en super-G et en descente, le Nidwaldien excelle. Pourquoi pas aussi en slalom? Photo: Getty Images

Matthias Dubach et Marcel W. Perren

Les véritables passionnés de ski pourraient trouver la question absurde, mais elle mérite d'être posée ici: à quel point Marco Odermatt serait-il performant en slalom ? S'il avait pris le départ dans cette discipline à Adelboden, les spectateurs auraient eu la chance de voir leur idole deux jours de suite, reports de courses ou non.

La réponse à son absence en slalom est pourtant limpide: Marco Odermatt serait à la traîne. Cette discipline n'est tout simplement pas son point fort. Le skieur suisse le plus titré de la Coupe du monde préfère briller en géant, super-G et descente, où il enchaîne les victoires avec plaisir. Mais le slalom? Non, même pour un talent comme Marco Odermatt, il y a des limites.

Certes, il a décroché l'or en combiné aux Championnats du monde juniors en 2018 grâce à ses compétences polyvalentes. Mais en Coupe du monde, il ne passerait jamais en seconde manche. Sa dernière apparition en slalom remonte aux Championnats suisses de 2018, où il avait concédé 4,5 secondes à Ramon Zenhäusern, pourtant loin d'avoir tout donné.

De plus, le calendrier de Marco Odermatt est déjà bien chargé avec trois disciplines, et la récupération est une priorité constante. Tenter de tout faire peut même être risqué: Marco Schwarz l'a expérimenté l'hiver dernier et s'est gravement blessé.