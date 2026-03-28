Camille Rast est nominée pour les Sports Awards 2026. En cas de victoire, la slalomeuse de Vétroz succèderait à la légende du ski Didier Cuche. Un accomplissement rare pour une sportive romande.

Mathias Germann

Une Romande sacrée sportive suisse de l’année? L’événement est rarissime. Il faut remonter à 1990 et à Anita Protti pour trouver trace d’un tel sacre. Aujourd’hui, Camille Rast peut y croire. Championne du monde de slalom en 2025, médaillée d’argent aux Jeux olympiques 2026, la Valaisanne figure parmi les six nominées.

La skieuse de Vétroz en mesure la portée: «La Suisse romande est plus petite que la Suisse alémanique. Pour nous, ce serait quelque chose d’énorme. Gagner signifierait beaucoup, d’autant plus que tous les meilleurs sportifs du pays sont en lice.» Elle le sait, la concurrence est redoutable: «Il n’y a que des athlètes exceptionnels.»

Didier Cuche, lui, connaît la saveur d’un tel trophée côté romand. Le skieur des Bugnenets s’était imposé en 2009 et 2011. «C’était incroyable. Ce titre montre non seulement que tu as accompli de grandes choses sportivement, mais aussi que tu es apprécié humainement. J’en suis très fier», confie le Neuchâtelois.

«Sinon, ce sera pour l’an prochain»

Vainqueur à cinq reprises de la descente de Kitzbühel, champion du monde de super-G en 2009, Didier Cuche connaît bien Camille Rast. Son ancien préparateur physique, Florian Lorimier, veille aujourd’hui sur la condition de la Valaisanne. «Aux Sports Awards, la base reste la performance. Camille a réalisé un hiver exceptionnel: elle attaque tout en restant solide. Je ne ressens jamais d’inquiétude en la regardant, au contraire, elle dégage du plaisir.» Et d’ajouter: «C’est aussi quelqu’un de très sympathique et fair-play.»

Malgré son palmarès, Camille Rast endosse le rôle d’outsider. Mais rien d’alarmant selon Cuche: «Si elle continue sur cette lancée, ce n’est qu’une question de temps. Ce sera pour l’an prochain… ou celui d’après.»



