Les grandes questions avant les finales de la Coupe du monde

De quoi Marco Odermatt a-t-il besoin pour décrocher son prochain globe de cristal? Quel est le système de points lors des finales de la Coupe du monde? Quels grands noms feront leurs adieux? Blick répond aux grandes questions avant les finales.

Benjamin Gwerder

Combien de globes reste-t-il à attribuer?

Lors des finales de la saison 2026 à Lillehammer, cinq globes de cristal sont encore à attribuer. Chez les hommes, seuls les vainqueurs des globes de géant et de slalom sont encore à définir. Marco Odermatt est déjà assuré de remporter les autres. Chez les femmes, le classement général, la descente et le super-G sont encore à prendre. Le globe du géant revient à l'Autrichienne Julia Scheib et le globe du slalom à l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Quelle course au globe est la plus passionnante?

Le classement de la descente féminine est particulièrement serré. Quatre skieuses se battent encore pour le globe. L'Italienne Laura Pirovano est en tête avec 436 points, juste devant Emma Aicher (408 pts). Kira Weidle-Winkelmann (351 pts) et Cornelia Hütter (344 pts), qui ont théoriquement la possibilité de remporter le globe tant convoité. Si Lindsey Vonn pouvait encore prendre le départ, elle aussi aurait encore des chances de décrocher le petit globe. Bien qu'elle ait manqué trois descentes après sa grave chute aux Jeux olympiques, elle compte 400 points à son compte dans la discipline reine. Le géant des hommes s'annonce lui aussi passionnant.

De quoi Marco Odermatt a-t-il besoin pour son globe de géant?

Marco Odermatt (495 pts) est certes en tête du classement du géant, avec 48 points d'avance sur Lucas Braathen (447 pts). Si le Nidwaldien monte sur le podium du dernier géant de la saison mardi prochain, il sera assuré d'obtenir son seizième globe de cristal, ce même si Lucas Braathen gagne. Si le Brésilien termine deuxième et «Odi» huitième, ils auront exactement le même nombre de points. En cas d'égalité, l'athlète qui a remporté le plus de victoires gagne le globe. Si Lucas Braathen finit troisième, alors Marco Odermatt doit terminer au moins quinzième.

Pourquoi les finale ont-elles lieu en Norvège?

Pour la première fois depuis 2003, la FIS a donné les finales de la saison 2026 à la Norvège. Cela a été rendu possible par le fait que Crans-Montana a déjà organisé un week-end de courses bien rempli fin janvier, en guise de répétition générale pour les Championnats du monde 2027. En effet, il est devenu habituel que l'organisateur des championnats du monde organise également la finale de la saison l'année précédente. Avec les parcours de Kvitfjell (descente et super-G) et de Hafjell (slalom géant et slalom), deux sites olympiques de 1994 sont à disposition des finales.

Pourquoi Niels Hintermann est-il au départ?

Le Zurichois Niels Hintermann a surpris tout le monde en annonçant sa retraite à Courchevel. Mais le skieur de 30 ans se rendra tout de même aux finales. Pourquoi? C'est à Kvitfjell, où il a remporté la descente en 2022 et 2024, que le Zurichois va faire ses adieux. Pour cela, Hintermann a entrepris le voyage de 1500 kilomètres en voiture. La vitesse ne jouera qu'un rôle secondaire lors de la dernière descente de celui que l'on surnomme «Cinghiale» (sanglier en italien).

D'autres athlètes terminent-ils leur carrière à Lillehammer?

Oui, Lillehammer sera également la dernière étape pour d'autres routiniers. Outre Niels Hintermann, Alexis Pinturault met un terme à sa carrière de sportif professionnel après 34 victoires en Coupe du monde. Sa dernière course sera le slalom géant de mardi. Chez les femmes, Ilka Stuhec et la Bernoise Joana Hählen font également leurs adieux à Hafjell.

Qui peut prendre le départ des finales?

Seuls les 25 meilleurs skieurs de chaque discipline sont autorisés à prendre le départ des finales. S'ajoutent les actuels champions du monde juniors de chaque discipline. C'est pourquoi le Valaisan Giuliano Fux, champion du monde junior de slalom, fait également partie de la sélection de Swiss-Ski.

Quel est le système de points lors des finales?

Contrairement aux courses normales de la Coupe du monde, seuls les quinze meilleurs de la course marquent des points lors des finales. Le vainqueur reçoit 100 points, quand le quinzième en récupère seize. Les coureurs classés entre la 16e et la 25e place ne reçoivent rien.

Quand débute la prochaine saison?

Traditionnellement, la nouvelle saison commence fin octobre. Comme d'habitude, elle débute par le week-end de la Coupe du monde à Sölden. Le 24 octobre 2026, le slalom géant des dames est prévu, et le 25 octobre celui des hommes.



