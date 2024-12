«Une grande étape dans mon développement!» Ainsi s'est exprimée Lindsey Vonn, désormais qualifiée pour les courses de Coupe de monde. Mais l'Américaine de 40 ans le sait, elle est encore loin d'être compétitive au plus haut niveau.

Blick Sport

Lindsey Vonn (40 ans) a bouclé le week-end dernier ses premières courses sur le chemin du retour à la Coupe du monde. Au niveau FIS, elle termine 24e et 27e en descente et 24e et 19e en Super-G.

Des résultats suffisants pour faire un pas de plus vers son grand retour.«"Eh bien... je suis officiellement qualifié pour la Coupe du Monde!», écrit l'Américaine sur Instagram. Et ajoute: «Les courses de ce week-end étaient très amusantes et constituaient une excellente opportunité d’entraînement.»

Mais elle sait aussi qu’elle a encore beaucoup de travail devant elle. «J'ai encore beaucoup à faire», déclare Lindsey Vonn. «Mais c'est une grande étape dans mon développement.» Pour son retour en Coupe du Monde, la reine du ski vise les courses qui auront lieu peu avant Noël à Saint-Moritz (21/22 décembre). Avant cela, elle pourrait être utilisée comme «ouvreuse de piste» dès ce week-end à Beaver Creek, aux Etats-Unis.