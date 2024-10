Cette physio aide Ramon Zenhäusern à se remettre sur pied

L'hiver dernier, Ramon Zenhäusern ne s'est classé dans le top 15 qu'au slalom d'Adelboden. Photo: Sven Thomann 1/6

Marcel W. Perren

Ces derniers mois, Ramon Zenhäusern a dû répondre plusieurs fois à la même question, plutôt agaçante: «Est-ce que tu skies encore?»

Le spécialiste de slalom de 2,02 mètres originaire du Haut-Valais sait très bien pourquoi il est régulièrement confronté à cette question. «Après que j'ai été rétrogradé de l'équipe nationale au cadre A au printemps, certains médias ont fait leur gros titre sur 'Zenhäusern est viré de l'équipe nationale.' C'est pourquoi certaines personnes pensent que je ne pourrai pas participer à la Coupe du monde l'hiver prochain.» C'est bien sûr une fausse idée.

En réalité, la relégation du cadre n'a que peu de conséquences pour le champion olympique par équipe et médaillé d'argent en slalom en 2018. «J'ai des conditions d'entraînement identiques à celles des coureurs du cadre national, j'ai exactement les mêmes entraîneurs. Je n'ai pas non plus moins de combinaisons de course, de gants et de sous-vêtements. La seule différence concerne la voiture. Les athlètes ayant ce statut reçoivent une voiture plus grande avec un leasing gratuit, je paie un leasing de 0,5 pour cent pour une Audi un peu plus petite», explique le sportif de 32 ans.

«J'étais trop gentil»

Pour que Ramon Zenhäusern puisse à nouveau bénéficier d'un leasing gratuit pour sa voiture de fonction au printemps prochain, il a fait des choses différemment dans sa préparation pour l'hiver prochain. «Le fait que je ne me sois classé qu'une seule fois dans le top 15 la saison dernière n'a rien à voir avec ma technique de ski. J'ai vu à Adelboden que la vitesse de base aurait pu convenir, où j'étais en route pour le podium jusqu'à une erreur dans la dernière pente. Mais à partir de Wengen, mon dos n'a plus joué le jeu. C'est pourquoi je fais maintenant des exercices Pilates sous la direction de notre physiothérapeute Laura Heer. Laura fait un excellent travail, je n'ai plus de douleurs depuis des mois.»

Contrairement à ses coéquipiers, le Valaisan, qui compte six victoires en Coupe du monde à son actif, ne s'est pas rendu à Ushuaia (Argentine) en août. Au lieu de cela, il s'est entraîné sur le glacier de Saas Fee. «Comme il y a eu environ douze mètres de neige fraîche à Saas Fee l'hiver dernier, je savais que je n'avais pas besoin de m'envoler à l'autre bout du monde pour trouver des conditions d'entraînement optimales. J'ai pu me préparer parfaitement dans la station valaisanne sur une piste de slalom très raide.» À l'avenir, Ramon Zenhäusern veut suivre sa propre voie de manière encore plus conséquente: «Parce que j'étais un enfant trop gentil et que je voulais toujours plaire à tout le monde, je me suis trop laissé influencer par d'autres personnes, je ne me suis pas assez écouté moi-même. Maintenant, j'écoute beaucoup plus ce que me dit mon corps.»

Des ennuis avec la police

Bien que Zenhäusern, malgré une manière de penser plus égoïste, reste un ami particulièrement gentil, il a fait une mauvaise rencontre avec la police française cet été. «Je me suis rendu à Paris avec quelques amis pour les Jeux olympiques. Nous voulions absolument voir la finale de tennis entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Comme il n'y avait plus de billets officiels pour ce match, nous nous sommes tournés vers le marché noir. J'étais prêt à payer 500 euros pour un billet. Malheureusement, mon revendeur au marché noir s'est avéré être un policier qui voulait mettre fin aux vrais dealers du marché noir.»

C'est pourquoi le slalomeur n'était pas à Roland-Garros lorsque Djokovic a transformé sa balle de match. En revanche, Zenhäusern a assisté en direct à l'exploit du Suédois Armand Duplantis, qui a battu le record du monde de saut à la perche. De quoi l'inspirer pour cet hiver?