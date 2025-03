Loïc Meillard à nouveau en démonstration

Loïc Meillard est inarrêtable. Le Valaisan a découpé la 1re manche du géant de Sun Valley et a relégué son premier concurrent à plus d'une demi-seconde. Marco Odermatt, lui, se battra sans doute pour le podium.

Loïc Meillard mène le bal. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Loïc Meillard est en forme. Après la première manche du géant des finales de Sun Valley, le Valaisan pointe en tête. Il a découpé le premier tracé et a relégué son dauphin, le Brésilien Lucas Braathen, à 53 centièmes. Le Norvégien Henrik Kristoffersen, grand rival du Suisse pour le globe de slalom, occupe la troisième place provisoire (+0"63).

Ça c'est en revanche un peu moins bien passé pour Marco Odermatt. À l'issue de la première manche, le Nidwaldien pointe au sixième rang, à près d'une seconde de Loïc Meillard (+0"98). Thomas Tumler, de son côté, est neuvième à 1"29.

Franjo von Allmen et Luca Aerni ont connu l'élimination, tandis que Alexis Monney et Stefan Rogentin était loin du leader provisoire (respectivement +4"97 et +5"68). Le dernier nommé aura l'honneur d'ouvrir les feux lors de la deuxième manche, qui aura lieu dès 19h (en direct sur Blick).