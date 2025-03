Loïc Meillard est chaud en ce dimanche matin! Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse romande aura-t-elle deux représentants sur le podium de Kranjska Gora? Le scénario n'a rien d'irréaliste, puisque Loïc Meillard (premier) et Tanguy Nef (troisième) attaqueront la deuxième manche, dès 12h30, en position très favorable. Seul le Norvégien Timon Haugan, deuxième à cinq centièmes de Loïc Meillard, a été en mesure de rivaliser avec les deux hommes lors de. la première manche.

A noter que cette première manche a été marquée par de nombreuses éliminations de skieurs de premier plan, comme Lucas Pinheiro Braathen ou Linus Strasser.

Il s'agit en tout cas d'un véritable match Suisse-Norvège dans la station slovène. Les quatre premières places sont en effet occupées par deux Helvètes et deux Scandinaves. L'avance de Loïc Meillard est toutefois mince. Le skieur d'Hérémence a réussi une première moitié de manche impeccable avant de concéder un peu de temps sur le dernier mur.



A la recherche de son premier podium en Coupe du monde, Tanguy Nef s'est très bien comporté sur la Podkoren. Mais les écarts sont faibles, puisque Kristoffersen et Feller, tous deux 6es à égalité, ne sont qu'à 0''62 de Meillard et donc à 0''41 de Nef.



Matinée plus compliquée pour Daniel Yule. Coupable d'une grosse faute, le skieur du Val Ferret accuse 2''05 de retard sur son pote d'équipe. Il se retrouve repoussé au 18e rang provisoire. Il pourrait avoir une bonne piste sur le second tracé dès 12h30.

Marc Rochat bien dans le coup

A la chasse aux points, Marc Rochat a réalisé une bonne première manche. Le Vaudois compte 1''75 de débours et occupe une excellente 13e place. Juste devant lui, c'est Ramon Zenhäusern (à 1''62) qui a effectué un très bel effort. Le Haut-Valaisan a réussi à traduire en course ses bons entraînements.



Luca Aerni n'a lui pas trouvé les clefs. Il a concédé 3''03 et ce sera difficile de participer à la deuxième manche (25e).