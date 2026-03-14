Un brin chanceuse, Camille Rast mène après la 1re manche

La Valaisanne Camille Rast mène le bal après la première manche du géant d'Are. Deux de ses concurrentes étaient sur le point de la déloger, avant de commettre une grosse faute.

Blick Sport

Camille Rast avait sans doute préparé ses affaires à deux reprises, afin de quitter son siège de leader provisoire à Are. En Suède, la Valaisanne a certes réalisé une très bonne première manche et menait le bal, avant les passages de Mikaela Shiffrin et Sara Hector.

L'Américaine, très bien partie pour prendre la tête avec 53 centièmes d'avance lors de l'avant-dernier temps intermédiaire, à réaliser une grosse faute à l. Cela lui a fait perdre plus de deux secondes sur Camille Rast.

Avec le dossard suivant, Sara Hector a fait pire. Elle aussi était sur le point de chiper la première place à la skieuse de Vétroz lorsqu'elle a chuté et a terminé dans les filets. La médaillée d'argent de Milan-Cortina voit donc le petit globe lui échapper.

Les autres Suissesses fantomatiques

Pour ce qui est des résultats de cette première manche, Julia Scheib talonne Camille Rast de 11 centièmes, tandis que Paula Moltzan (+0"56) monte également sur le podium provisoire.

Si le classement reste ainsi à l'issue du deuxième tracé, Camille Rast reviendrait à 69 points de Julia Scheib dans la course au globe de géant. Et ce alors qu'il restera une épreuve, lors des finales à Lillehammer.

En ce qui concerne les autres Suissesses engagées à Are, elles ont été, à l'image de Vanessa Kasper, fantomatiques. La Grisonne a terminé à 2"79 de sa compatriote, mais fait toujours mieux que Wendy Holdener (+3"52) et Sue Piller (+3"40) qui se sont totalement ratées.