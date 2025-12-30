Une Suissesse de 18 ans va vivre sa grande première

Dania Allenbach, 18 ans, s'apprête à vivre son baptême du feu en Coupe du monde ce week-end à Kranjska Gora.

Blick Sport

Huit Suissesses seront au départ du slalom géant samedi prochain à Kranjska Gora. L’une d’elles est Dania Allenbach (18 ans). La poseuse de moquette de formation, originaire de Gstaad, vivra ainsi son baptême du feu en Coupe du monde.

Pour le slalom prévu le lendemain dans la station slovène, ce sont même neuf athlètes de Swiss-Ski qui sont annoncées.

La sélection suisse pour Kranjska Gora est emmenée par Camille Rast, qui a terminé deuxième lors de chacune de ses trois dernières courses (slalom à Courchevel, géant et slalom à Semmering).

Géant du 3 janvier:

Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Stefanie Grob, Dania Allenbach, Shaienne Zehnder, Simone Wild.

Slalom du 4 janvier:

Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen, Aline Höpli, Nicole Good, Anuk Brändli, Aline Danioth, Janine Mächler.