Une première victoire pour cette Suissesse en Coupe d'Europe

Anuk Brändli a fêté sa première victoire en Coupe d'Europe.

ATS et Blick Sport

Une Suissesse qui obtient sa première victoire en slalom avec un temps ex æquo? Non pas qu'on parle ici du premier succès en carrière de Wendy Holdener dans sa discipline de prédilection en novembre 2022, mais de celui d'Anuk Brändli. La jeune Grisonne de 21 ans est montée sur la plus haute marche en compagnie de l'Autrichienne Lisa Hörhager.

Anuk Brändli, qui avait remporté la médaille d'argent en slalom aux Championnats du monde juniors en février dernier, avait bouclé la première manche au 5e rang. C'est la deuxième fois de la saison qu'elle monte sur le podium en Coupe d'Europe. La jeune athlète compte aussi trois départs en Coupe du monde, mais sans résultat probant.