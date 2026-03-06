Les championnats du monde de ski junior de Narvik commencent dans le chaos. Les entraînements ont été annulés à cause de la météo et d'une violente chute.

Benjamin Gwerder

Le coup d’envoi des Championnat du monde junior de ski alpin à Narvik ne se déroule pas du tout comme prévu. Un jour avant les descentes dames et hommes, aucun entraînement complet n’a pu être effectué, car des problèmes sont survenus aussi bien jeudi que vendredi.

Lors du premier entraînement de descente prévu jeudi, Lina Gustafsson (18 ans) a chuté violemment. La Suédoise, qui portait le dossard No 3, a percuté les filets et a dû être évacuée en luge. Le jury s’est alors vu contraint d’interrompre l’entraînement. La piste étant trop molle et donc trop dangereuse. L’entraînement des hommes prévu par la suite a donc également été annulé.

Vendredi, les organisateurs espéraient de meilleures conditions, mais cela n’a pas été le cas. Un vent fort a d’abord empêché les remontées mécaniques de fonctionner, puis les deux entraînements ont été officiellement annulés.

Les courses auront-elles lieu samedi ?

Une solution d’urgence inhabituelle se profile à l’horizon. Les organisateurs n’excluent pas qu’un entraînement de descente ait lieu samedi, tant pour les femmes que pour les hommes, suivi directement des deux courses. Une décision à ce sujet devrait être prise vendredi en fin d’après-midi. Les prévisions restent mitigées: des vents tempétueux, des nuages et des précipitations sont toujours annoncés pour samedi.

S’il est en principe possible de s’entraîner et de courir le même jour en ski alpin, cela n’arrive qu’exceptionnellement. Selon le règlement de la Fédération internationale de ski, chaque athlète doit avoir participé à au moins un entraînement officiel avant la descente pour pouvoir prendre part à la course.

Comme prévu à Narvik, ces entraînements sont normalement répartis sur plusieurs jours avant la descente, notamment pour des raisons de sécurité. Toutefois, si les entraînements sont annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques ou d’autres problèmes, le règlement autorise un entraînement le matin du jour de la course comme solution de secours.